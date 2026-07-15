中国5月增持美债82亿美元 终止连续3个月减持

美国财政部公布最新数据，5月海外投资者持有的美国国债按月增加185亿（美元，下同），总额升至9.37万亿元，为历史第二高。中国5月增持美国国债，结束之前连续3个月的减持。

日本为美国国债最大海外持有国，持仓减少668亿元，减至1.14万亿元。日本当局今年较早时曾干预外汇市场沽美元买日圆，有分析认为相关行动涉及出售部分美债持仓。

第二大持有国英国，持仓增加111亿元，增至9486亿元。另外，第三大持有国中国的持仓增加82亿元，增至6593亿元，有分析指比利时的持股包括中国托管账户，其持有量亦按月增加。

加拿大波动较大，增持387亿元美债，持有总额升至4358亿元。