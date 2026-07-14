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沃什重申对通胀零容忍 冀确保货币政策正确 「令过去5年通胀成历史」

宏观经济
更新时间：22:00 2026-07-14 HKT
发布时间：22:00 2026-07-14 HKT

联储局主席沃什表示，现时正处于历史转捩点，联储局正确保货币政策正确，令过去5年通胀成历史。

沃什：正处历史转捩点

联储局在沃什出席国会听证会前上载讲辞，重申对通胀「零容忍」，坚定致力于恢复物价稳定，并指出潜在的通胀水平主要取决于货币政策。他表示，「我们正处于历史转捩点，面对此刻是我们所有人的共同责任」，认为当货币政策正确，将令过去5年的通胀成为历史。

沃什表示，目前经济活动正稳步扩张，对近期发展情况展现韧性，而家庭消费增长温和及制造业产出稳定上升，但房屋市场仍然落后。

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关注AI对通胀及就业影响

对于科技发展，沃什指出，商业投资显著，反映数据中心及AI相关设备和软件拥有巨大需求。他称，不清楚AI的普及将为经济带来多大益处，但目前的「AI投资」将很快就被简单地分为「投资」范畴，AI带来新兴经济机会同时，亦为政策制定者带来新的挑战，联储局正密切关注有关变化对通胀和就业市场的影响。

他又引用数据指，截至今年首季末，设备投资总额增加约8%。其中高科技支出在过去四个季度累积增长近25%。

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