内地据报指示银行票据转贴现率不得低于0.5厘 避免过度压价购票据

据路透引述消息报道，中国监管机构今日（14日）已向部分银行发出指引，禁止其以低于0.5厘的利率进行票据再贴现操作，旨在遏制贷款需求疲软背景下激进买入票据的行为。

月底低至0.01厘并不少见

此前，经济低迷导致银行近几个月难以找到愿意借款的客户，转而投向票据市场以满足放贷配额并消化过剩流动性，导致票据再贴现率大幅下滑。交易员表示，月底出现低至0.01厘的利率并不少见。

报道指，是次加强监管是由于银行争相大量抢购票据时，票据利率下跌过快且过低，进而削弱监管机构引导市场预期的效果。另外亦有消息表示，监管机构可能担心市场利用票据利率的剧烈波动来推测信贷增长的情况。

此外，据内媒财联社引述消息指出，相关指引旨在引导机构降低对购买票据冲规模的依赖，避免机构之间过度压价购票，认为0.5厘是一条交易参考利率线。受此影响，近期票据市场持续多日出现罕见全品类价格横盘，成交量按年下降。