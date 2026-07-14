特朗普再度对伊朗实施海上封锁 油价突破每桶85美元

伊朗局势再度紧张，布兰特期油价格相隔一个月重上每桶85美元；纽约期油则徘徊在80美元附近。布兰特期油最新价格每桶85.34美元，升2.45% ; 纽约期油最新价格每桶 80.11美元，升2.52% 。

彭博报道，美国总统特朗普重新封锁了途经霍尔木兹海峡的伊朗船只，要求伊朗支付所有货物的货款，外加20%「保护费」，以一艘满载超级油轮为例，约值3,000万美元。中东冲突再升级令油价在短短两日内累计上涨近一成。

美国中央司令部宣布，封锁将于香港时间周三凌晨4时全面生效，并由美军执行。特朗普强调，美国将向沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林及科威特等受保护国家收取费用。

由于霍尔木兹海峡承担全球约五分之一原油及液化天然气运输，封锁亦令欧洲天然气价格急升逾 3%，创三个月新高。另外，伊朗曾在开放期间出口至少 5,700 万桶原油，因此随著政策重新实施，全球能源市场将面临的巨大风险。

不过，阿联酋向石油输出国组织（OPEC）报告，六月原油产量升至每日 380 万桶，较五月大增 171 万桶。阿联酋利用「暗航」油轮成功绕过冲突限制，并在退出 OPEC 后加快增产。