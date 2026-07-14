Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普再度对伊朗实施海上封锁 油价突破每桶85美元

宏观经济
更新时间：15:12 2026-07-14 HKT
发布时间：15:12 2026-07-14 HKT

伊朗局势再度紧张，布兰特期油价格相隔一个月重上每桶85美元；纽约期油则徘徊在80美元附近。布兰特期油最新价格每桶85.34美元，升2.45% ; 纽约期油最新价格每桶 80.11美元，升2.52% 。

彭博报道，美国总统特朗普重新封锁了途经霍尔木兹海峡的伊朗船只，要求伊朗支付所有货物的货款，外加20%「保护费」，以一艘满载超级油轮为例，约值3,000万美元。中东冲突再升级令油价在短短两日内累计上涨近一成。  

美国中央司令部宣布，封锁将于香港时间周三凌晨4时全面生效，并由美军执行。特朗普强调，美国将向沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林及科威特等受保护国家收取费用。  

由于霍尔木兹海峡承担全球约五分之一原油及液化天然气运输，封锁亦令欧洲天然气价格急升逾 3%，创三个月新高。另外，伊朗曾在开放期间出口至少 5,700 万桶原油，因此随著政策重新实施，全球能源市场将面临的巨大风险。  

不过，阿联酋向石油输出国组织（OPEC）报告，六月原油产量升至每日 380 万桶，较五月大增 171 万桶。阿联酋利用「暗航」油轮成功绕过冲突限制，并在退出 OPEC 后加快增产。 

 

最Hit
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
4小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
9小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
4小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
4小时前
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
2026-07-13 12:57 HKT
施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈
施南生离世丨林青霞贴黑白照念闺密：不舍还是得放手 相交逾40年视生命中贵人 女儿当施南生为第二个妈妈
影视圈
5小时前
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金。
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金
影视圈
17小时前
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
影视圈
16小时前
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
影视圈
16小时前
狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等
02:39
狗只入食肆︱食环署：约十多间食肆退出申请 收到意见涉及狗带、狗只「唔觉意碰到枱面」等
社会
4小时前