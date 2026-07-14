支持企业扬帆远航 李家超：港可发挥平台作用

行政长官李家超出席大湾区环球业务拓展高峰论坛表示，国家「十五五」规划指出，要深化粤港澳大湾区建设，健全香港在国家对外开放中更好发挥作用的机制，支持香港深度参与高质量建设「一带一路」，发挥专业服务优势，协助企业走出去。李家超指出，香港可以发挥平台作用，连线市场、资本和标准，支持企业扬帆远航。出海专班正积极跟进内地企业需求，为他们对接香港的专业服务、金融市场、人才等资源。李家超提到，很多内地企业正积极筹备在香港上市，利用香港金融优势为出海筹备资本。

马时亨：「东升西降」 中国政经地位提升

贸发局主席马时亨表示，在特朗普出任美国总统后，全球形势已经改变，反而中国成为一个稳定因素，很多国家都想与中国做生意。他认为，当前形势显示「东升西降」，中国在世界的政治和经济地位越来越好，对内地企业出海和香港作为「超级联系人」都非常有利。

陈祖恒：港拥国际视野及专业服务能力

企业出海支援方面，生产力促进局主席陈祖恒指出，许多内地企业过去只做内销，产品质量已达国际水平，但因不熟悉国际市场规则而不敢出海。他强调，香港拥有国际视野和专业服务能力，包括法律、财务、检测认证、科研和物流等，可以一站式支援企业由内地标准转向国际标准，再进入东盟、中东、欧美等新市场。

朱立翘：金管局研北都专属融资方案

金管局助理总裁（银行监护）朱立翘表示，在外围环境复杂下，香港银行体系仍然稳健，今年存款和贷款已升约5%，资本充足率和流动性远高于国际标准。国际货币基金组织（IMF）最近对香港的评估亦确认金融环境维持满意水平。她指出，全球29间系统性重要银行全部在香港设有分支机构，本地亦有28间零售银行，结合国际网络和本地经验，可全面支援实体经济发展，特别是中小企出海和升级转型。她提到，金管局正研究为北部都会区产业发展度身订造融资方案。

渣打料美通胀暂时性 储局未需加息

经济展望方面，渣打大中华及北亚高级经济师胡东安表示，人工智能和新能源需求属于结构性需求，出口表现良好，观察到北亚区韧性很强。不过，他指出通胀风险存在滞后性，美国会否加息是市场焦点，影响香港息口走势。渣打认为，美国通胀虽然有机会上升，但可能是暂时性，联储局未必需要加息，香港息口可能维持现水平。

胡东安亦指，中国经济开局良好，虽然第二季稍为放缓，但总理近期提到政策调整，下半年可能加大财政资源刺激经济，这将惠及北亚区和香港。他提到，生产力局的中小企营商指数显示，企业对外围风险有担忧，同时盈利受成本增加影响，凸显开拓新市场的重要性。汇率方面，他观察到越来越多企业将美元债务转为港元或人民币债务，以配合业务发展和降低融资成本。