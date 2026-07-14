Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

现货金曾跌穿4000美元以下 分析忧通胀持续高企令金价受压

宏观经济
更新时间：11:17 2026-07-14 HKT
发布时间：11:17 2026-07-14 HKT

伊朗紧张局势升级及联储局理事放鹰，增强了加息抑制通胀的可能，现货金价一度跌穿每盎司4000美元，低见3983.74美元。

现货金最新报4014.69美元；纽约期金报4017.6美元。

现货金在周一（13日）曾跌穿4000美元，跌幅约2.9%。在美军重新对伊朗港口实施海上封锁并连日开火后，美国总统特朗普提出对经该水道运输的货物收取20%的补偿。

伊朗局势刺激油价上升，能源价格高企加强了对于联储局可能需要将高利率，应对顽固通胀的预期。联储局理事沃勒指，如果基础通胀继续表明通胀压力广泛存在，决策者就可能需要在近期加息。利率期货显示，交易员预期联储局本月加息概率为43%，利率一旦上升，对没有息收的贵金属不利。

相关文章：储局「鸽派」突放鹰兼油价攀升 美国本月加息机率飙至43% 专家恐「突袭」加息

交易员密切关注联储局沃什周二首次以联储局主席身份出席的国会听证会，观望他对于利率前景的看法，同时劳工统计局同日会公布6月CPI数据。

华侨银行策略师Christopher Wong表示，金价暂时保持在4000美元附近，但市场可能正在寻找线索，若油价持续高企、收益率继续上升，黄金的短期环境仍然充满挑战。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
1小时前
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
影视圈
13小时前
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
23小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
6小时前
施南生离世｜徐克见传媒：她坚持到最后一刻 亲朋陪伴下离开 望大家将思念变成力量
02:13
施南生离世｜徐克见传媒：她坚持到最后一刻 亲朋陪伴下离开 望大家将思念变成力量
影视圈
12小时前
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金。
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金
影视圈
14小时前
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
影视圈
12小时前
施南生离世｜英国留学贡献影圈半世纪  打造新艺城辉煌时代  精通多国语言出品《无间道》
施南生离世｜英国留学贡献影圈半世纪  打造新艺城辉煌时代  精通多国语言出品《无间道》
影视圈
12小时前
王贤志破产两年尝尽人情冷暖 大富之家从山顶跌落谷底后认得清楚：谢谢看不起我的人
王贤志破产两年尝尽人情冷暖 大富之家从山顶跌落谷底后认得清楚：谢谢看不起我的人
影视圈
19小时前
施南生离世｜文体局局长罗淑佩深切哀悼 赞毕生奉献影视界 为港产片走向国际贡献良多
社会
10小时前