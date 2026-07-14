现货金曾跌穿4000美元以下 分析忧通胀持续高企令金价受压

伊朗紧张局势升级及联储局理事放鹰，增强了加息抑制通胀的可能，现货金价一度跌穿每盎司4000美元，低见3983.74美元。

现货金最新报4014.69美元；纽约期金报4017.6美元。

现货金在周一（13日）曾跌穿4000美元，跌幅约2.9%。在美军重新对伊朗港口实施海上封锁并连日开火后，美国总统特朗普提出对经该水道运输的货物收取20%的补偿。

伊朗局势刺激油价上升，能源价格高企加强了对于联储局可能需要将高利率，应对顽固通胀的预期。联储局理事沃勒指，如果基础通胀继续表明通胀压力广泛存在，决策者就可能需要在近期加息。利率期货显示，交易员预期联储局本月加息概率为43%，利率一旦上升，对没有息收的贵金属不利。

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交易员密切关注联储局沃什周二首次以联储局主席身份出席的国会听证会，观望他对于利率前景的看法，同时劳工统计局同日会公布6月CPI数据。

华侨银行策略师Christopher Wong表示，金价暂时保持在4000美元附近，但市场可能正在寻找线索，若油价持续高企、收益率继续上升，黄金的短期环境仍然充满挑战。