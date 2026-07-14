储局「鸽派」突放鹰兼油价攀升 美国本月加息机率飙至43% 专家恐「突袭」加息 

美国6月通胀数据公布前，债券交易员加大押注联储局本月加息的可能性。利率期货市场显示，7月底加息0.25厘的机率已由一个月的不足10%升至约43%；对政策利率更敏感的两年期美债孳息率周二维持在4.25厘以上，并进一步高于联储局政策利率。

市场押注加息升温，部分源于联储局理事沃勒（Christopher Waller）最新言论。沃勒过去一度被视为局内较鸽派官员，但他表示，若通胀数据显示核心价格再度走高，联储局应考虑在「短期内」加息。

美国6月CPI将于华盛顿时间周二早上8时30分公布。彭博调查中位数预测显示，整体及核心通胀率或出现今年1月以来首次回落。市场预期，整体CPI按月下跌0.1%，按年升幅由5月的4.2%降至3.8%；核心CPI按月升0.2%，按年升2.8%，低于5月的2.9%。

油价上升添通胀压力

即使市场预期通胀稍为回落，债券交易员仍愈来愈担心，要令通胀回到联储局2%目标，可能需要更高利率。油价周二延续升势，因美军将恢复封锁伊朗港口及沿岸地区往来交通，而特朗普亦表示美国将继续攻击伊朗。

与此同时，联储局主席沃什（Kevin Warsh）不愿对政策路径作出明确预测，也加剧市场不安。Warsh于5月上任，将于周二及周三就半年度货币政策报告出席国会听证。

Columbia Threadneedle投资组合经理Ed Al-Hussainy表示，「7月加息的可能性很大」，并认为加息机会高于不加息。虽然联储局偏好的通胀指标5月低于消费物价指数，为4.1%，但他指出，若要通胀回落至2%，仍需要一些运气。利率期货市场亦显示，投资者正积极押注短期加息。8月联邦基金期货未平仓合约数量7月以来增加约23%。

BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示，投资者仍聚焦7月29日FOMC会议，视之为Warsh首次加息的时机。他预期，若本周CPI数据及Warsh证词偏温和，市场对7月加息的预期或会下降，但Warsh不喜欢前瞻指引，将限制预期降温幅度。

Lyngen认为，即使CPI数据偏软，市场仍可能持续消化7月加息的可能性；而即使加息未被市场充分定价，联储局亦可能突然加息。