美科技业裁员加剧 引发大量员工不满 近7成人支持设立AI主权财富基金

据外媒《CNBC》引述一项调查指出，随着美国科技业裁员人数不断增加，已引起了大多数美国员工的不满，并有近七成人支持设立人工智能（AI）主权财富基金。

盼重新分配AI行业收益

调查机构Verasight于6月对1,690名成年人进行了一项全国性调查，显示有69%美国人支持「强制」AI公司将其50%股份转移给公共主权财富基金。该机构行政总裁Benjamin Leff 表示，「在公众眼中，AI主权基金成为一种将AI行业收益重新分配给更广泛社会的工具」。

报道指出，美国参议员桑德斯（Bernie Sanders）早前提出了《美国AI主权财富基金法案》，一旦通过将使公众持有美国最大AI公司50%的股权。桑德斯上月在一份声明中亦表示，「这将确保AI带来的经济效益用于改善我们所有人的生活，而不仅是让世界上最富有的人更加富有」。

他又指，AI的未来和人类的命运不应该由矽谷的亿万富翁们在闭门会议中决定，「他们只想著如何最大化自己的权力和利润」。

逾9%劳动力恐失去工作

报道提到，美国科技业裁员人数不断增加，令许多员工感到沮丧和担忧；同时，各大公司却不断增加AI相关资本支出。高盛经济学家Joseph Briggs在一份报告中估计，在未来10年的AI转型过程中，美国超过9%劳动力（约1,500万工人）可能会失去工作。

他表示，这将是在90年代末、本世纪初，以及其他重大技术变革时期所看到那种自动化和重新分配的冲击；不过，他认为这些损失只是暂时的，因为他预计AI长远会创造许多新的就业机会。

另一方面，研究公司Windfall Trust称主权财富基金在AI领域可发挥多种作用，包括投资AI基础设施来引领AI发展、持有AI公司股权，并为公共财政获取一部分AI驱动的经济利益。然而，主权财富基金在平衡公共利益和全球AI竞赛之间，也可能面临挑战。