美2年期国债息率升至16个月最高 受累油价上涨 忧联储局10月加息

受美伊局势再度紧张及油价上涨影响，市场猜测美国联储局将会收紧政策以控制通胀压力，令美国2年期国债息率一度升至4.24厘，创逾16个月以来的最高水平。此外，美国10年期国债息率亦升至4.58厘水平。

据彭博报道，债息上升反映出市场越来越预期联储局将会更早加息，以抑制全球能源价格反弹带来的物价压力。隔夜指数互换（OIS）合约显示，市场目前预计下一次加息将在10月，而一周前这一预期为12月。

长期美债将遭受最大冲击

报道引述管理资产超过39亿美元的Winthrop Capital Management投资总监Adam Coons指出，虽然他看好美元，但对长期美债持谨慎态度，因为美国经济若继续跑赢全球，通胀持续走高，长期美国国债将遭受最大冲击。

他表示，将通过卖出欧元和日圆来为公司的美元多头头寸提供资金，主因这两种货币的综合息率较低，又指「美元目前可谓两全其美，既能提供高收益，又受益于经济成长」，并押注英国和欧洲的长期债券表现将优于美国债券。

关注本周公布6月CPI数据

Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre亦认为，美元近期强势合理，因为美国经济强劲，预期联储局将采取更鹰派立场，市场对美债配置比例将较低。

另一方面，投资者本周将密切关注美国6月消费者物价和批售物价的关键数据，为沃什领导联储局本月晚些时候召开会议前出炉的最后一份通胀数据，将为评估利率前景的投资者提供重要线索。此外，投资者还将关注沃什作为联储局主席的首次国会听证会，预计将于周二举行。