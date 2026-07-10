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沃什公布五大工作组负责人 为改革联储局铺路

宏观经济
更新时间：15:05 2026-07-10 HKT
发布时间：15:05 2026-07-10 HKT

联储局主席沃什公布了5个工作组的负责人名单，这些工作组将审视联储局在政策制定关键领域的做法，并可能推动大范围改革。

据彭博报道，工作组负责人包括知名学者、前央行官员和企业高管。5个工作组将分别研究沟通机制、资产负债表、联储局「现有数据来源的使用和依赖」、生产率与就业，以及央行的「通胀框架」。

改进政策制定手段和方法

沃什周四在声明中表示，每个工作组都将仔细考虑政策制定者的手段和方法、分析工具以及政策框架是否可以改进，他又指「目标很明确，确保联储局在这个关键时期能够处于最有利的位置，以实现我们的目标。」他在6月宣布正设立这些工作组时表示，预计各小组将在年底前分享其结论，其外部专家将获得联储会工作人员的支持。

称负责人均为各界顶尖人才

沃什昨日又指这些工作组负责人是「来自各个领域的顶尖人才」。前英国央行行长Mervyn King、华盛顿大学学者Peter Fisher以及前巴西央行行长Arminio Fraga将共同领导沟通机制工作组。

哈佛大学的Karen Dynan、前印度央行行长Raghuram Rajan以及哈佛大学经济学教授Jeremy Stein将共同领导资产负债表工作组。至于哈佛大学的Raj Chetty、沃尔玛前执行长Doug McMillon以及芝加哥大学的Kevin Murphy将共同领导数据工作组。

另外，Andreessen Horowitz的Marc Andreessen、斯坦福大学的Charles I. Jones以及微软执行副总裁兼Xbox执行长Asha Sharma将领导生产率与就业工作组。而哈佛大学的Greg Mankiw、纽约大学的Thomas Sargent以及国际清算银行前经济顾问William White将领导通胀框架工作组。
 

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