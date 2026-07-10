从瑞士到香港：财富中心的信任底色｜陈宁迪

最近市场很热闹：AI大模型迅速叠代、AI算力军备竞赛、霍尔木兹海峡纷争、美联储降息加息预期反复、OUSD横空出世、港股AI双雄之一智谱解禁后巨额配售……凌晨3点这些消息还在刷屏，传闻比业绩似乎更有市场。投资者在FOMO（错失恐惧）与「逃顶焦虑」之间来回横跳，生怕错过一个「世纪级别的大康波」，又怕自己成了音乐停下前还在蒙眼狂舞的人。这种弥漫在全市场的浮躁，本质上是源于对不确定性的深层恐惧。

当我们把目光从分时图的波动移开，去审视那些穿越了战争、周期与王朝更叠的财富故事，或许会有新的体悟。从瑞士凭借数百年信用稳坐「银库」王座，到香港刚刚登顶全球跨境财富管理榜首，真正的赢家从不追逐噪音，而是构建信任。今天，我会试图让大家从这层底色出发，把心态调整到更长远的波段，静下心来和我一起思考承载财富传承的底层建筑和维护长期主义的安全阀门。

波士顿咨询集团2026年5月发布的全球财富报告显示，2025年香港跨境财富管理资产规模达2.9万亿美元，年度增速10.7%，首次以微弱优势超越瑞士，登顶全球最大跨境财富管理中心。

香港超越瑞士成为全球最大的跨境财富管理中心。资料来源：BCG

瑞士作为全球财富管理的「银库」，长期被各国视为资金存放的首选之地，香港这次超越堪称一个里程碑式的事件。但这也让我们不禁思考：为甚么瑞士这样一个面积仅约4万平方公里、人口约900万的小国，却能长期成为全球财富管理以及跨境资金存放的标杆？我们今天就从历史的角度，来仔细看看瑞士究竟是如何从一个贫瘠的山地小国，逐步成长为全球公认的财富管理中心，并保持这一地位如此多年的。

从抗争到中立：瑞士如何赢得全球财富信任

瑞士的地理位置很特别，夹在奥地利、德国、法国、意大利四国中间，自古便是欧洲地缘枢纽与兵家必争之地。这个国家被阿尔卑斯山脉与上千个湖泊环绕，少女峰、白朗峰等雪峰巍峨耸立，日内瓦湖、苏黎世湖、博登湖等湖面如镜，风光旖旎。然而，这里没有平原，没有大片耕地，连矿产都极度稀缺，壮丽景色的背后是严酷的现实：山路狭窄陡峭，一侧湖水深邃，一侧悬崖峭壁。地势险恶、道路难行，但恰恰是这闭塞险峻的地形，成了瑞士保持独立、抵御外力的天然屏障。

瑞士的另一大特点是其多元的语言与文化构成。瑞士拥有4种官方语言，主要分布为德语61.1%、法语22.6%、意大利语7.8%、罗曼什语0.4%。不同语言和文化群体长期共存，客观上要求瑞士必须建立一套能够有效协调各方利益的制度框架。这种多元共存的现实，孕育出了瑞士强调协商、规则与契约的政治文化。

此外，瑞士的4种官方语言覆盖了约2.6亿使用者，占整个欧盟4.5亿人口的58%，同时也是多个欧洲国家的主要官方语言，这使得瑞士天然具备成为连接欧洲不同语言文化圈的金融枢纽优势。在工作中，瑞士员工通常能熟练掌握3至5种语言，很多人的第二或第三外语是英语，使英语成瑞士的第三大工作语言。这意味甚么呢？全球人均GDP达3万美元以上的发达国家及地区一共32个，人口总数约9.9亿，这4种语言（德语、法语、英语、意大利语）可以覆盖其中7.5亿，占比高达76%。

瑞士劳动力市场中语言使用占比。资料来源：瑞士联邦统计局

要理解瑞士今天的地位，我们不妨把视线拉回几个世纪前，看它如何在一次次严酷的生存考验中，逐步铸就全球资金最信任的「保险库」。

瑞士的起点远非今天这般平稳。哈布斯堡家族是欧洲历史上最显赫的王朝之一，从1273年到1918年存续超过600年，通过联姻与政治手腕统治过西班牙、奥地利、匈牙利等广阔疆域，一度成为欧洲最强大的力量。他们的祖源地就在今瑞士阿尔高州，最初于1020年在那里筑起鹰堡作为根基。1273年，家族成员鲁道夫一世当选神圣罗马帝国国王后，迅速扩张势力。然而，正是这个从瑞士土地上走出的家族，最早与当地山地居民爆发冲突——他们试图重新控制祖源地，对阿尔卑斯山区的自治社区征收赋税、推行封建统治，激起强烈反抗。

1291年，乌里、施维茨、翁特瓦尔登3个瑞士森林州签署《联邦宪章》，结成同盟，共同抵御包括哈布斯堡在内的封建控制。其中施维茨（Schwyz）的名字后来引申出瑞士（Switzerland）这一国名。

中世纪瑞士联邦。资料来源：Britannica

这一看似弱小的山地同盟，在后来1315年的莫加滕战役中却展现出惊人的生存韧性。面对哈布斯堡当时如日中天的重装骑士，瑞士人利用狭窄山道的地形，从高处滚下巨石与树干，同时以长戟发动伏击，一举重创对手。此后瑞士不断完善长戟与长矛方阵战术，在后续战役中多次击败强敌。尤其是1474至1477年，勃艮第公爵大胆查理（Charles the Bold）试图建立横跨欧洲的大国，却在与瑞士的交锋中3战3败，最终战死。查理的女儿玛丽最终嫁入哈布斯堡家族，将勃艮第遗产带入这个王朝，瑞士借此彻底摆脱了早期封建控制，确立了军事上的「打不死」形象。

然而，贫瘠的山地无法支撑大规模农业，瑞士人只能将军事能力转化为另一种生存策略——输出雇佣军。15至17世纪，大量瑞士年轻男子远赴法国、意大利等地作战，他们以纪律严明、战术精湛著称欧洲。法国王室长期维持瑞士雇佣兵团，教皇国更是在1506年创立了瑞士卫队。这些雇佣兵展现出极强的务实计算，他们「认钱不认人」，甚至出现手足兄弟为对立阵营作战的情况，但只要签订契约，就可靠履行。这是一种在生存压力下形成的精明——不选边站队，只认报酬。

这种务实与忠诚在1527年达到顶峰。当年神圣罗马帝国军队洗劫罗马，教皇克莱门特七世危在旦夕。189名瑞士卫兵中，147人战死在圣彼得大教堂附近，用生命掩护教皇通过秘密通道逃往圣天使城堡。这场近乎玉碎的壮举，让瑞士人「忠诚至上」的形象深入欧洲王室，也为瑞士积累了难以复制的信任资本。此后，梵蒂冈教皇卫队至今仍只招募瑞士人，许多欧洲王室禁卫队也沿用这一传统。

时间来到17世纪30年宗教战争期间（1618-1648年），欧洲大陆主要国家几乎都深陷其中，新教与天主教阵营之间爆发了旷日持久的全面战争，造成巨大破坏。在16世纪宗教改革浪潮席卷欧洲的背景下，瑞士自然也未能幸免，新教与天主教阵营因信仰分歧和政治控制权问题在境内爆发冲突，在1529和1531年发生了两次卡佩尔战争，也就是瑞士宗教战争。

但瑞士整体并未像欧洲其他国家那样全面卷入30年战争，因为瑞士各州深刻认识到：打仗是亏本生意，倒不如把门户打开，让天主教、新教、周边王国与公爵的资金都流进来，坐收渔翁之利。数百年战争带来的惨痛教训，加上对经济利益的精明计算，促使瑞士做出历史性转向——放弃选边站队，转而成为永久中立的「中间人」。

尽管瑞士17世纪已开始这一转向，但直到1815年拿破仑战败后，欧洲列强才在维也纳会议上正式承认瑞士的永久中立地位。这一认可并非偶然，而是建立在瑞士数百年「打不死」的军事韧性、以及在复杂欧洲权力格局中始终精于计算、不轻易站队的务实形象之上。1848年瑞士通过联邦宪法，确立现代联邦国家形态，进一步巩固了这一中立框架。

从此，瑞士的角色彻底转变：它不再是输出士兵的贫瘠山国，而是成为欧洲乃至全球最可靠的「银库」。资金愿意长期存放在这里，不是因为这里利率最高，而是因为这里被证明最不会因政治站队而突然改变规则、最不会因外部战争而冻结资产。瑞士财富管理中心的地位也随著18世纪日内瓦私人银行的兴起而奠定，大量胡格诺派难民带来先进银行技术和保密传统。

1815年永久中立地位确立后，瑞士凭借政治稳定和欧洲战争时期的资本流入，逐步成为欧洲资金的安全存放地。20世纪两次世界大战带来的政治与经济动荡，加速了欧洲资本向瑞士转移，使其逐步确立为欧洲重要的财富管理中心。二战结束后，瑞士凭借长期的政治中立、稳定的政治制度以及严格的银行保密传统，最终被公认为全球财富管理中心。

数百年积累的韧性、计算能力与守信记录，共同铸就了瑞士财富管理中心的信任密码——全球不同背景的资金，都相信这里既不会选边，也不会失信。

从瑞士到香港：历史底蕴与现代财富管理对话

说了这么多瑞士的前世今生，归根结底，是想借这段故事看懂香港的未来。香港在财富管理规模上首次超越瑞士，这是值得庆祝的，但规模领先并不意味著全面领先。瑞士在全球信任深度、资本来源广度及长期稳定性上，依然保持著明显优势。从数据对比来看，香港在人均指标和财富管理深度上与瑞士仍有明显差距，这也意味著香港在成为真正全球性财富管理中心的过程中，还有很长的路要走。

香港与瑞士关键数据对比。

瑞士的崛起，从来不是资源禀赋带来的，而是从贫瘠山地中一步步打出来的。它在面对哈布斯堡强大压力时展现出的生存韧性，在雇佣军时代形成的精明计算与契约精神，以及最终主动选择永久中立并被欧洲列强认可的战略定力，共同构成了今天瑞士财富管理中心的信任基础。当全球资金在动荡环境中寻找安全港时，瑞士凭借数百年积累的「不会因政治站队而动摇」的形象，成为首选。这是瑞士几百年来一次次用行动证明自己可靠，才慢慢建立起来的。

香港如今在规模上已经领先，但瑞士在很多方面仍值得我们认真研究和借鉴。比如，如何在复杂国际环境中保持战略韧性与务实计算，不因短期利益而轻易选边。对香港来说，这一点尤为值得深思。在中美博弈加剧的背景下，如何在保持自身特色的同时，构建更广泛的国际信任，让全球资金相信香港是可靠且中立的财富管理平台，将是下一阶段的核心。

此外，瑞士长期守信的实践积累了难以替代的声誉资本，「瑞士=可靠」的认知深入欧洲王室和家族办公室，甚至美国、日本以及很多东南亚的资金都放在瑞士。对香港而言，规模已实现领先，但信任深度的建设仍需持续投入。如何在规则透明度、资产安全保障、以及对不同背景资金一视同仁的公平性上，进一步对标国际最高标准，将直接决定香港能否从「规模领先」走向「信任领先」。

当然，香港有自己的独特优势——极具竞争力的低税率、更灵活的创业环境，以及连接中国内地与全球的区位条件，这些是瑞士所不具备的。正因为如此，香港更需要思考，如何在保持自身优势的同时，吸收瑞士在信任构建和中立机制上的历史智慧。毕竟，真正的财富管理中心，其持久生命力最终取决于全球不同背景资金的集体信任。而这种信任，从来不是规模本身带来的，而是靠时间、行动与一以贯之的可靠性，一点点铸就的。

站在新的起点上，香港的下一个命题清晰而明确：让规模的超越，成为信任延续与升级的起点。读懂瑞士崛起的信任密码，走好香港自身的发展路径，才能真正成为经得起时间检验的全球财富管理中心。

总结

瑞士成为全球财富管理「银库」的核心密码，在于数百年历史形成的「打不死」的韧性、「不选边」的务实，以及通过多元语言族群共存发展出的协商制度与契约文化，而非单纯的地理位置或低税优势。

香港虽在跨境财富管理总规模上首次超越瑞士，但从信任深度和长期稳定性等角度来看，仍与瑞士存在明显差距。

香港若要从「规模领先」走向「信任领先」，需借鉴瑞士在战略韧性、中立机制和规则透明度上的历史经验，在中美博弈背景下加快构建更广泛的国际信任，才能真正成为经得起时间检验的全球财富管理中心。

陈宁迪

德林控股董事局主席及首席执行官