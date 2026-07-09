中小企第三季营商信心略回升 惟对短期业务及利润前景仍审慎

香港生产力促进局公布今年第三季「渣打香港中小企领先营商指数」，综合营商指数录得44.1，较上季轻微回升0.8。生产力局首席市场总监冯嘉宝指，调查反映中小企在外围环境改善下，整体营商信心略为回升，但仍维持审慎态度。

调查显示，五大分项指数中，「环球经济」分项指数录得显著反弹，按季上升12.2至33.1，重回2025年第四季水平。当中「进出口贸易及批发业」及「专业及商用服务业」的升幅最大，分别上升15.6及15.3。其余四项分项指数表现大致平稳，「招聘意向」录得50.5，「投资意向」录得50，均维持于50中性水平线或以上。惟「营业状况」及「盈利表现」分别为40.5及37.8，仍低于50，冯嘉宝指反映中小企对短期业务表现及利润前景仍抱持审慎看法。

本地消费行业提价能力较弱

调查指，64%受访中小企预期本季原材料成本上升，惟仅19%计划上调货品或服务价格。被问及中小企提价能力，渣打大中华及北亚高级经济师胡东安认为，能源及电子相关价格大幅上升，本地亦面对能源、薪酬及进口货品价格压力。他指企业能否将成本转嫁消费者，很取决于所属行业及经济环境，本地消费及竞争较大的行业提价能力相对较弱，盈利受压；但针对特定市场或需求弹性较低的行业，提价能力可能较高，他形容这是「全球见到的现象」。

地缘政治忧虑纾缓 油价回落

胡东安表示，第三季指数有所改善，主要受惠于4月美伊停火以来地缘政治忧虑纾缓，以及全球油价回落至冲突前水平。他指即使近日美伊战争声音再现，市场已大致消化，油价及供应链调整经过4个多月已基本完成，对中小企出口未必有太大影响。他又指，香港出口约七成与电子及人工智能相关，AI超级周期似乎未受地缘政治影响，美国、中国、欧洲对AI及数据中心的投资将持续，对香港出口及转口前景相对正面。

零售业受多重因素影响

零售业方面，调查指零售业行业指数轻微下跌1.0至41.6。胡东安解释，零售业信心下跌受多重因素影响，虽然内地旅客增加，但全球机票价格上升令中国以外旅客增幅放缓，同时港人消费意欲仍偏弱，正面与负面因素交织下，本地中小企感受到压力。不过他指招聘意向维持在50水平以上，反映中小企对中长期信心持平。

考虑各业务环节引入AI

调查显示，不少中小企正考虑在各业务环节引入人工智能，应用范围涵盖处理日常文件、回复客户查询、了解海外法规要求、宣传及市场分析等，以提升出海竞争力。不过，中小企在应用人工智能推动出海过程中仍面对多方面支援缺口，当中以员工人工智能培训最为迫切（43%），其次为网络安全支援（38%）、实际应用技术支援（37%）及选择合适AI方案指引（29%）。

