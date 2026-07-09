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内地6月CPI按年升1%略低预期 PPI大升4.1% 创近4年高位

宏观经济
更新时间：14:20 2026-07-09 HKT
发布时间：14:20 2026-07-09 HKT

内地公布6月份居民消费价格（CPI）按年上涨1%，略低于市场预期，并创近3个月最低升幅，前值则为1.2%；而工业生产者出厂价格（PPI）按年上涨4.1%，符合市场预期，并创近4年高位，前值则为3.9%。

核心CPI按年上涨1%

国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据指出，6月份受季节性因素和国际市场价格波动等因素影响，CPI按月下降0.3%，按年上涨1%；扣除食品和能源价格的核心CPI按年上涨1%，继续保持温和上涨。

工业消费品价格涨幅回落

她提到，国际输入性因素等带动国内工业消费品价格涨幅回落，其中工业消费品价格按年上涨2.9%，涨幅比上月回落1个百分点，其中黄金饰品和汽油价格涨幅分别回落至28.1%和17%；个人护理用品和家用器具价格分别上涨2.3%和2.2%，涨幅均有回落。

此外，食品价格下降1.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点，其中猪肉价格下降15.9%；鲜菜、鲜果、粮食、食用油、奶类、水产品价格降幅在0.3%至1.7%之间；鸡蛋价格上涨20%；羊肉、牛肉和禽肉类价格涨幅在1.4%至6%之间。

煤炭开采和洗选业上涨20.6%

PPI方面，内地部分行业需求增加，但受国际原油价格下行等因素影响，按月下降0.3%，按年上涨4.1%。她提到，煤炭开采和洗选业上涨20.6%，电气机械和器材制造业上涨5.1%，计算机通信和其他电子设备制造业上涨3.3%，黑色金属冶炼和压延加工业上涨3.1%，涨幅比上月均扩大。

至于价格下降的行业中，非金属矿物制品业下降4.4%，降幅比上月收窄0.7个百分点，电力热力生产和供应业下降4.4%，降幅与上月相同，酒饮料和精制茶制造业、汽车制造业分别下降5.3%和2.1%，降幅比上月分别扩大3.4个和0.1个百分点。

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