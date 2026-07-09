储局会议记录揭分歧 诺亚料焦点转向通胀风险 续看好AI实体基建及黄金

美国联储局周三（8日）公布6月16至17日联邦公开市场委员会（FOMC）会议记录后，诺亚控股CIO办公室主编陈昆才表示，市场关注点正从「何时减息」逐步转向长期利率及通胀风险，并认为AI资本开支正从科技主题演变为影响宏观经济与资产定价的重要变量，继续看好AI实体基建、黄金及全球多元资产配置，但谨慎看待超长期美国国债。

关注高利率是否维持更长时间

诺亚指出，最新会议记录删除了先前偏向宽松的政策措辞，显示委员会内部对于未来利率路径仍存在明显分歧，部分委员甚至认为进一步加息仍具有合理性。该公司认为，市场关注的焦点正逐步从「下一次减息何时到来」，逐渐转向更长期问题，即在财政扩张持续、AI相关资本支出加速增长，以及通胀仍具韧性的环境下，高利率是否将维持更长时间。

公司进一步分析，这意味着全球资产市场已开始对「货币之锚」进行重新定价，当生产力、资本结构与文明发展阶段同步进入重估周期时，重新定价的范围不仅限于股票和债券，更包括支撑整个全球资产体系运作的货币框架本身。

AI投资机会不再局限AI本身

今次会议记录另一值得关注的趋势，是AI同时在「增长」与「通胀」两个层面产生影响。该公司指出，AI相关资本支出已开始明显牵动企业投资、能源需求、生产效率，以及市场对通胀预期，使AI逐渐进入央行的政策分析框架，成为宏观经济的重要变量。

公司认为，AI投资机会已不再局限于模型本身，而是进一步延伸至支撑AI运行的基础设施体系，包括数据中心、电力、电网、储能、网络连接及相关实体资产。

不过，诺亚指市场短期内仍可能围绕利率走势反复震荡，但认为长期资本开支周期带来的结构性机会更值得关注。

公司将持续看好AI实体基础设施，电力、电网、储能及数据中心仍是AI资本周期中最具确定性的长期受益方向；维持对AI核心算力资产的积极观点，关注具备真实盈利能力及持续现金流的核心企业，对高估值的软件平台采取精选策略；看好黄金与硬通货；维持对超长久期美国国债的谨慎观点，以及坚持全球多元资产配置。