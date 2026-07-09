日央行前官员料加息步伐加快 息率或升至2厘以上

日本央行前官员、东京大学名誉经济学教授渡边努（Tsutomu Watanabe）周三（8日）表示，央行可能于今年稍后时间加快加息步伐，最终推动基准利率突破2厘以上；此前日本央行曾在6月中旬加息0.25厘至1厘，为1995年以来新高。汇市方面，日圆汇价微升约0.1%，其中美元兑日圆报162.45；每百日圆兑港元报4.82算。

渡边努接受彭博访问时表示，利率最终峰值相信将高于目前大多数人预期，最终利率将会在2厘、或略高于2厘。

渡边努又指，央行在政策上一直采取「被动」方针，力求实现工资上涨带动需求主导物价上涨的良性循环，随着通胀接近2%目标，委员会或转向更积极立场，以防止物价增长过快。

倘明年通胀加剧 或被迫迅速加息

身为日本顶尖通胀专家之一的渡边努认为，当地通胀过热的严重威胁尚未出现，日本央行仍有时间评估薪资增长势头，并等待今年稍后公布的有关2027年薪资增长前景的资讯。

不过，渡边努亦指出，若增长动力与过去数年一样强劲，明年通胀有可能超过2%，或迫使日本央行转变立场，以更紧缩的政策措施来抑制通胀，「可能被迫迅速加息」。

报道提到，日本央行在行长植田和男领导下，已五度上调基准利率，而最近一次加息在上个月，将利率提高至1厘，创31年来最高水平。另据6月加息后的一项调查显示，多数经济学家预期央行在年底前会再次加息，此轮周期最终利率可能为1.75厘。