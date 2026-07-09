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韩国下周议息前 央行行长称有必要适当时候加息 韩元仍先升后跌

宏观经济
更新时间：11:19 2026-07-09 HKT
发布时间：11:19 2026-07-09 HKT

韩国央行行长申铉松在国会表示，政策利率需要在适当的时候上调，进一步强化了其鹰派立场。目前市场普遍预期韩国央行将在7月16日的会议上将基准利率由2.5厘上调至2.75厘。汇市方面，韩圜一度升值后回跌，暂报1,507.18韩圜兑1美元，跌约0.2%。

金融稳定风险上升

据彭博报道，申铉松在国会上发言时指出，关于未来货币政策的走向，考虑到通胀率持续高于目标水平、经济增长改善及金融稳定的风险上升，有必要在适当的时候提高基准利率。

报道提到，这呼应了韩国央行自5月份以来的鹰派转变，当时央行将2026年经济成长预期上调至2.6%，并暗示通账、经济增长、汇率和金融失衡等因素正日益指向同一政策方向。

通胀仍将居高不下

韩国央行预计，即使油价下跌带来一定缓解，通胀仍将居高不下，强劲的国内需求将抵销部分通缩影响。该行还警告，随著首尔房价加速上涨和杠杆驱动型投资增加，金融失衡正在加剧。鉴于近期地缘政治紧张局势加剧了市场波动，该行将继续采取措施稳定市场，同时全球货币政策和AI相关投资仍存在不确定性。
 

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