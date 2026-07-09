香港互认基金去年内地净申购增2.3倍 85产品获两地认可

随着内地与香港金融市场互联互通持续深化，两地基金互认安排的优化措施成效显著。财经事务及库务局局长许正宇在书面回复立法会议员提问表示，受惠客地销售比例限制放宽等新措施，去年全年香港互认基金在内地的净申购额达825亿元人民币，按年大增2.3倍，而截至今年5月底，共有85个基金获两地监管机构认可。

许正宇：大幅提升灵活性

许正宇指出，相关措施大幅提升基金安排的灵活性和规模。去年起实施的互认优化安排，主要包括将香港互认基金在内地的客地销售比例限制，由原来的50%大幅放宽至80%。同时新规亦允许香港互认基金将投资管理职能，转授予与管理人属于同一个集团的海外资产管理机构。

许正宇强调，证监会将继续与本地基金经理保持紧密沟通，鼓励他们基于自身业务发展的策略与安排等因素，积极参与基金互认安排。特区政府及监管机构亦会持续与内地当局商讨不同的互联互通优化方案，以全力支持两地金融市场的长远发展。

港交所设立的综合基金平台首阶段，截至5月底已成功吸引55间金融机构参与。该平台预期于今年下半年进一步扩展功能，推出「平台及代理人服务」。他期望此举能有助降低基金行业的准入门槛、扩阔分销网络，从而降低交易成本及提升运作效率，吸引更广泛的业界参与。