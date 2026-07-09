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人行称货币政策续适度宽松 加大逆周期调节力度

宏观经济
更新时间：09:42 2026-07-09 HKT
发布时间：09:42 2026-07-09 HKT

中国人民银行货币政策委员会近日召开2026年第二季例会，定调下阶段的宏观经济方针。人行指出，未来将继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度，并加强货币与财政政策协同配合，以促进经济稳定增长及物价合理回升。

对于当前的宏观经济形势，会议研判认为，外部环境复杂多变，全球经济动能疲弱，而国内经济运行虽然总体平稳、向新向优，但仍面临「供强需弱」、结构分化及外部冲击等挑战。为此人行建议发挥增量与存量政策的集成效应，进一步增强政策的前瞻性与灵活性。

要求保持流动性充裕

人行同时要求保持流动性充裕，确保社融规模与货币供应量增长匹配经济及物价预期目标，并强化政策利率引导以降低融资中间费用。当局将从宏观审慎的角度观察及评估债市运行情况，密切关注长期收益率的变化，并致力增强外汇市场韧性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

会上又表明会引导大型银行发挥主力军作用，推动中小银行聚焦主业。当局将优化结构性货币政策工具，加强支援扩大内需、科技创新及中小微企，稳步推进金融高水平双向开放。

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