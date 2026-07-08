内地据报开会限制境外访问先进国产大模型 阿里及智谱等均有出席

内地AI相关股回升之际，据路透引述消息报道，中国有关部门在过去1个月与多家科技企业举行会议，讨论可能限制境外用户访问中国最先进AI模型，其中包括尚未发布的模型。

将前沿AI视为须管控资产

报道指出，此次会谈是北京近期采取一系列措施力图将本土AI技术留在国内之后进行，反映中国与美国一样，将前沿AI视为须管控的关键国家资产。

泄露技术或触犯国安法

报道又指，会谈由中国商务部牵头，出席企业包括阿里（9988）、字节跳动和智谱（2513），讨论了对最先进AI模型加以限制，包括闭源和更为开放的模型版本。其中一位消息人士称，与会者还讨论了将任何泄露或窃取专有AI技术的行为，定为触犯中国《国家安全法》的犯罪行为。

该消息人士补充，官员们还提出了实施新措施的可能性，以限制哪些人可以为内地AI初创企业提供资金。不过，潜在限制措施范围仍在讨论中，而且这些限制可能只适用于未来的模型，目前尚不清楚这些限制何时会生效，甚至最终是否落地。

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