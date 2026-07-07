黄金中央清算系统试运｜交银香港参与多货币交易及清算 推动本港黄金市场互联互通

香港黄金中央清算系统今日启动试运行，交通银行（香港）表示，该行以临时直接参与者身份，与多家中外资金融机构开展香港黄金对人民币、港元、美元及欧元等多货币对交易，并成功完成相关黄金清算，验证系统可靠性及清算效率。

以临时直接参与者身份参与

交银香港表示，交通银行副行长周万阜今日（7日）上午在港出席由金管局、证监会、港交所及债券通公司联合主办的「香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛」。活动期间举行「香港黄金中央清算系统试运行启动仪式」，正式宣布系统试运行启动，标志香港建立国际黄金交易市场进程中的重要里程碑。

交银香港指，系统试运行首日，以临时直接参与者身份，参与香港黄金对人民币、港元、美元、欧元等多货币对交易，并成功完成相关黄金清算。该行表示〝有关安排充分验证黄金中央清算系统的可靠性及清算效率。

参与清算规则制定及系统测试

交银香港为港金结算董事会成员机构之一，该行表示，在香港黄金中央清算系统建立过程中，一直与财经事务及库务局及其他董事会成员机构协作，积极参与清算规则制定、清算系统测试等前期筹备工作，为系统成功试运行提供支持。

推动内地黄金市场互联互通

交银香港表示，未来将依托香港黄金中央清算系统的交易及清算资质，以及交通银行总行的上海黄金交易所主板、国际板会员资格，积极开展香港黄金市场交易及清算业务，推动本地黄金交易生态圈多元发展。

该行又指，将继续推进与内地黄金市场的互联互通，提高人民币在黄金定价与交易中的国际影响力，为加快建立香港国际黄金交易中心作出贡献。

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