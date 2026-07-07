金管局人民币业务资金额度增至5000亿 料拓海外市场 如有需要可再加

金管局联同人民银行、香港证监会联合宣布11项新措施，以进一步深化香港和内地金融市场合作，其中一措施是扩容优化金管局人民币业务资金安排，额度增至5,000亿元人民币，并增设9个月、2年及3年期。金管局副总裁陈维民表示，是次再提高额度后，预期措施令银行有更多空间进一步扩展海外市场，并强调增加的额度将会依据银行的实际需求和过往额度使用情况来分配。

陈维民指，自人民币业务资金安排总额度于今年2月倍增至2,000亿元人民币后，银行业界反应踊跃，额度使用量持续增长，已基本分配完毕，同时安排除了服务香港企业，在短短数月更成功将离岸人民币资金辐射到东盟、中东和欧洲等国家或地区。

金管局助理总裁（外事）何汉杰补充，5,000亿元的人民币额度是综合银行现时申报需求而定，未来会根据市场实际需求，与人行再商讨额度的安排。

固收电子交易平台由本港证监会监管

11项措施亦包括两地金融基础设施机构，合作共建香港固定收益及货币电子交易平台。证监会中介机构部执行董事叶志衡表示，由于平台的注册地和运营地均在香港，因此其监管主体是香港证监会，相关机构需向证监会申请牌照方可参与。平台的具体产品设计、服务对象和市场定位，将由港交所和中国外汇交易中心两家主体基于市场需求自主研究确定，时间表方面，则将视两家合作方的实际准备进展而定，期待在各方协同下水到渠成。他续指，香港的债券市场充满机遇，加上国际成熟市场都有多个平台，香港预料可容纳多个平台。

研7天CNH资金投标机制 非应对隔夜流动性

另外，金管局会研究推出7天离岸人民币流动资金投标机制，﻿﻿交易将以回购形式进行。何汉杰表示，该机制是现有流动性管理工具的补充，并非用于应对隔夜流动性缺口的工具，而是针对银行短期资金结构性短缺所设的管理选项。他续称，当监管机构定期开展7天期操作时，形成的成交价格将成为市场重要参考，帮助银行在开展同类期限的银行间交易时定价。他续指，发短期债有望成为该机制的资金来源，后续安排将会适时公布。

与印尼盾建货币交易框架 助贸易企业营运

另外，本港还将推进建立离岸人民币及印尼盾的双边货币交易框架。陈维民表示，该措施与人行及印尼已有机制不同，原有双边机制处理的是在岸人民币（CNY）与印尼盾的直接兑换，而本次框架面向的是离岸人民币（CNH）与印尼盾的兑换，新框架的初期适用范围主要是实质贸易和企业营运。他还透露，接下来还会与亚洲区内和香港经贸关系较密切的央行就本币直兑机制进行磋商。