黄金中央清算系统｜渣打完成7笔黄金交易 温拓思：伦敦场外黄金市场经验助港发展

渣打银行宣布，成功透过香港黄金中央清算及结算系统完成首批合共七笔黄金交易及结算。此标志著香港发展成为国际黄金交易中心的重要里程碑，同时印证渣打在支持本港贵金属生态圈发展所担当的重要角色。

作为香港贵金属中央结算系统有限公司（港金结算公司）董事会成员及参与试行的银行之一，渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）专程来港出席于「香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛」期间举行的港金结算试营运及沪港黄金市场合作启动礼。

提升在港黄金价值链服务能力

温拓思表示，环球市场持续变化，带动全球投资者及各国央行对多元资产配置的需求，黄金资产的重要性亦与日俱增。随著全球黄金市场重心逐步转移至亚洲，为香港等国际金融枢纽迎来新的发展机遇。结合渣打在伦敦场外黄金市场的丰富经验，以及对亚洲市场的深入了解，该行有深厚实力支持香港把握黄金业务的发展潜力，并持续提升渣打在香港黄金价值链各环节的服务能力。

作为港金结算公司的董事会成员，渣打很高兴透过全新的黄金中央清算及结算系统与周生生、海通国际证券、京东科技及上海浦东发展银行等企业完成首批合共七笔的黄金交易及结算。他表示，很荣幸与来自香港和上海的伙伴参与是次历史性的试行，充分展现沪港两地深化金融合作及提升市场互联互通所带来的协同效应。期待支持香港进一步发展成国际黄金交易中心，协助客户应对市场变化，发掘增长机会。

渣打是亚洲黄金市场的主要参与者之一，而且是少数在香港设有专责且经验丰富的贵金属交易部门的国际银行。现时，渣打已为机构客户提供包括实金交易、融资方案、以及与黄金衍生产品及期权相关的全面黄金服务。