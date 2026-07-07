Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄金中央清算系统｜渣打完成7笔黄金交易 温拓思：伦敦场外黄金市场经验助港发展

宏观经济
更新时间：16:31 2026-07-07 HKT
发布时间：16:31 2026-07-07 HKT

渣打银行宣布，成功透过香港黄金中央清算及结算系统完成首批合共七笔黄金交易及结算。此标志著香港发展成为国际黄金交易中心的重要里程碑，同时印证渣打在支持本港贵金属生态圈发展所担当的重要角色。

作为香港贵金属中央结算系统有限公司（港金结算公司）董事会成员及参与试行的银行之一，渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）专程来港出席于「香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛」期间举行的港金结算试营运及沪港黄金市场合作启动礼。

提升在港黄金价值链服务能力

温拓思表示，环球市场持续变化，带动全球投资者及各国央行对多元资产配置的需求，黄金资产的重要性亦与日俱增。随著全球黄金市场重心逐步转移至亚洲，为香港等国际金融枢纽迎来新的发展机遇。结合渣打在伦敦场外黄金市场的丰富经验，以及对亚洲市场的深入了解，该行有深厚实力支持香港把握黄金业务的发展潜力，并持续提升渣打在香港黄金价值链各环节的服务能力。

作为港金结算公司的董事会成员，渣打很高兴透过全新的黄金中央清算及结算系统与周生生、海通国际证券、京东科技及上海浦东发展银行等企业完成首批合共七笔的黄金交易及结算。他表示，很荣幸与来自香港和上海的伙伴参与是次历史性的试行，充分展现沪港两地深化金融合作及提升市场互联互通所带来的协同效应。期待支持香港进一步发展成国际黄金交易中心，协助客户应对市场变化，发掘增长机会。

渣打是亚洲黄金市场的主要参与者之一，而且是少数在香港设有专责且经验丰富的贵金属交易部门的国际银行。现时，渣打已为机构客户提供包括实金交易、融资方案、以及与黄金衍生产品及期权相关的全面黄金服务。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
64岁父被炒失业 21岁公屋女大生求助被诱做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丢架｜Juicy叮
时事热话
8小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
4小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约 房署有回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
细细粒41岁迎初恋 《东周刊》独家直击陈嘉佳揸法拉利拍拖 与小鲜肉男友全程普通话对谈
即时娱乐
10小时前
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
谢贤混血孙仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？
影视圈
8小时前
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
00:31
港珠澳大桥的士爆炸陷火海 火舌跌落马路 尾随司机惊吓「哗哗声」
突发
2小时前
星岛申诉王 | 港车北上回港带烟被罚$5700 港男亲述中伏位警世：司机不享19支香烟豁免
星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免
申诉热话
10小时前
变频冷气机未必能悭电？电器店破解元凶是这2个习惯... 附4大空调选购贴士
变频冷气机未必能悭电？电器店破解元凶是这2个习惯... 附4大空调选购贴士
生活百科
5小时前
乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV
乐易玲生日派对惊爆失窃 《东周刊》独家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星见证查CCTV
即时娱乐
6小时前
特快公屋5个月成功上楼！喜获高层海景单位 仅1原因成特别名单 网民惊叹：比中六合彩更正
特快公屋5个月成功上楼！喜获高层海景单位 仅1原因成特别名单 网民惊叹：比中六合彩更正
生活百科
5小时前