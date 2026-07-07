新加坡连续4年生活成本冠全球 港跌至第四位 买香槟及珠宝最平

瑞士宝盛今日（7日）发布《2026年全球财富及高端生活报告》显示，以美元计算，全球高端生活费用过去一年平均上涨10.2%，同时在调查的25座城市中，新加坡连续四年蝉联全球生活成本最高城市榜首，瑞士苏黎世大升三级排名第二，摩纳哥升一级排名第三，而香港则下跌一名，排名第四。

香港聘请律师攻读MBA最贵

报告指出，香港仍是聘请律师费用最高的城市，也是攻读MBA费用最高的城市之一，楼价今年则位居全球第二，不过购买香槟和珠宝却最便宜。此前，香港曾被誉为中国富人的购物天堂，但由于游客消费习惯的改变，香港的奢侈品销售正面对打击。据宝盛表示，中国游客越来越远离传统的欧洲奢侈品牌，转而青睐本土品牌。

亚太区高端生活费仅涨7.4%

报告也指出，亚太区仍是全球财富增长最强劲的地区，十大最昂贵高端生活城市中有五个位于亚太，包括新加坡、香港、上海、悉尼及曼谷，不过，亚太区整体高端生活费仅涨7.4%，较全球平均水平低10.2%，显示今年全球排名变化更多是因为其他国家货币升值，而非亚太区本身通胀推动。

在消费上，亚太区高净值人士增加开支最多的项目包括酒店套房、高级餐饮、医疗保健、商务舱机票及智能手机，其中，66%受访者表示正积极改善自己及家人的健康，53%计划未来一年进一步增加医疗相关开支，不过仍低于酒店和高级餐饮等体验式消费。

另一方面，亚太地区的财富累积依然强劲，90%的受访高净值人士表示，过去12个月他们的资产有所增长，在理财投资上，39%受访者高度重视财富教育；49%表示增加投资和支出，超过其他地区的同行；另有28%选择增加投资但减少支出，此外，有90%受访者过去一年资产增加，73%扩大投资组合多元化配置，53%增加贵金属投资作为避险工具，另有46%扩大跨区域资产布局。

宝盛认为，在全球地缘政治和贸易环境持续不确定下，新加坡、苏黎世及摩纳哥等政治稳定、货币强势的城市，将持续吸引国际财富流入，不仅提供优质生活，也有助于资产保值。