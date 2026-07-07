固收市场为国际金融重要基石 证监叶志衡：建强大基础设施解决「产品与市场契合」问题

证监会执行董事叶志衡在「香港首届固定收益及货币峰会暨债券通论坛」上指出，香港股票市场表现虽然极为出色，惟本地债券市场在二级市场的流动性仍有待提升。他强调固定收益市场是国际金融市场的重要基石，本港需要建立涵盖发行、资产端配合及回购市场风险转移的强大基础设施，以解决「产品与市场契合度」的问题，而相关基建必须保持中立、采用国际标准，并积极拥抱区块链及代币化等创新科技。

港交所刘碧茵：伙金管局力推点心债上市

港交所首席营运总监刘碧茵形容香港正扮演「超级联系人」角色，负责连接全球第二大的中国债券市场与国际投资者。为把握此机遇，港交所正与证监会合作精简债券上市规则，并伙拍金管局及债务工具中央结算系统（CMU）大力推广点心债上市。

刘碧茵强调，完善的基础设施对于吸引全球资金流至关重要。港交所将开放其最大的衍生产品结算所，接受中国国债作为抵押品，并探讨提升跨产品净额结算与保证金效率。她期望透过建立具备流动性的回购市场及收益率曲线，推动香港成为亚洲首个领先的固定收益及货币（FIC）市场。

迅清陈达强：冀涵盖多重资产清算和结算

为配合整体市场发展，金管局辖下的CMU已升级并成立新公司「迅清结算控股」。迅清结算行政总裁陈达强表示，引入港交所作为策略性投资者后，双方正研究建立「一站式多元资产交易后证券基础设施」。他解释该平台未来不仅服务内地及国际投资者，处理传统债券、点心债及代币化证券，更期望能涵盖多重资产的清算和结算。他坦言迅清结算目前团队规模较小，未来将借鉴港交所庞大的资讯科技资源，以推动更复杂的业务发展。

上清所马贱阳：支援香港发展场外市场

在深化跨境连接方面，上海清算所董事长马贱阳表示，沪清所正致力建立涵盖债券与衍生产品市场的单一接入点，以加强中国金融市场与全球的互联互通。他指出在「互换通」机制下已推出多项创新产品，今年上半年其竞争性清算交易量超过13万亿元人民币。马贱阳期望利用沪清所的丰富经验，支援香港同业发展场外市场的中央证券存管机构（CSD）与中央对手方（CCP），并将会邀请更多香港机构加入其国际清算会员网络，共同推动人民币国际化进程。