非美资产配置需求增 梁凤仪：人民币成有效替代选择

证监会行政总裁梁凤仪表示，全球宏观环境正深刻变化，市场对非美元资产配置需求增加，人民币资产成为有效替代选择，此时正是推进香港固定收益及货币市场发展路线图的良好契机。她提出三项重点工作，包括发展FIC交易平台、扩大固定收益产品作为抵押品的应用场景，以及提供更多风险管理工具。人民银行已容许境外投资者通过债券通持有的在岸中国国债及政策性金融债，作为香港期货结算公司及联交所期权结算公司的履约抵押品。五年期离岸人民币国债期货合约将于8月3日正式推出。

陈维民：拓展亚洲及中东潜在合作伙伴

金管局副总裁陈维民指出，境外机构持有在岸人民币债券已突破3万亿元，债券通北向交易成交额及日均成交均创新高。他指出，投资人基础正不断扩大，团队积极拓展亚洲及中东潜在合作伙伴，产生锁链效应，吸引更多投资者来港；新发行人来自中亚、非洲的发展银行，视香港为理想融资平台。人民币债券、港元债券均受市场欢迎。

陈翊庭：全球视中国资产为「必须投资」

港交所集团行政总裁陈翊庭就表示，路线图已进入实践阶段，今早已有多项重要宣布，包括电子交易平台推出、债券通优化及港交所与CIPS签署谅解备忘录等，证明路线图已全面落实。她指出，港交所不能仅靠单一现货市场服务全球投资者，打造覆盖股票、债券、大宗商品的多资产配置生态圈是当前优先级最高的任务。她表示，全球投资者对中国资产的态度已从「能否投资」转变为「必须投资」，港交所需把握这一机遇。她亦期待人民币国债期货在港落地，为境外投资者提供更多管理人民币利率风险的工具。

中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）主要负责人高飞提到，香港拥有全球第二大的交易平台及国际性网络，承诺要在国际网络中复制成功经验，为香港带来更多优势。新平台将补充现有平台，无论香港或内地，都能提供流动性管理及固定收益工具，进一步巩固香港连接在岸与离岸市场的桥梁角色。