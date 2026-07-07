黄金中央清算系统｜汇丰艾桥智：未来数月黄金仓储量扩至200吨 

香港黄金中央清算及结算系统正式开展试营运，本港亦推出一系列配套措施。汇丰集团行政总裁艾桥智表示，本港的黄金交易流动性将会大大提升，该行已加大黄金融资规模，并宣布未来数月将香港的黄金仓储量扩大至200吨，以支持香港千吨级别的仓储目标。

艾桥智在香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛上指，汇丰有份参与香港黄金中央清算及结算系统首批结算行为，亦为今天（7日）推出的「HAU」价格代码指数协助结算，目前运作畅顺。他续指，汇丰已在全球发放了逾1000亿美元的黄金贷款，加强黄金融资服务，并正著力提升黄金仓储能力，期望能在本港市场获得20至25%的市场份额。

他续指，香港在黄金市场大有作为，举例指旗下恒生银行推出的黄金ETF，在短短8日内已录得10亿美元资产规模。

温拓思：渣打拟扩展全球黄金结算服务

同场的渣打银行集团行政总裁温拓思指出，随著香港黄金交易基础设施的进一步发展，并有严格的监管环境， 将大大提升渣打服务全球客户的能力，而该行正计划扩展其全球黄金结算服务，涵盖纸黄金与实物交易，将充分利用在香港的优势，并降低系统中的营运或欺诈风险。

另外，对于本港的固定收益及离岸人民币市场发展趋势，中国银行副董事长兼行长张辉表示，目前人民币利率低于主要经济体，对离岸人民币债券发行提供良好环境，认为香港应把握时机，扩大债券发行「朋友圈」，特别是一带一路沿线的东南亚国家；并应面向海外的退休基金、主权基金等投资者，以加大行销。他又指，现时内地企业出海的资金需求不只是传统贸易，亦包括海外收购、扩大产能、建立区域总部等，金融机构应推出更多产品或服务。

艾桥智：香港是亚洲债市先行者

艾桥智则指出，债市出现「亚洲买亚洲」趋势，越来越多亚洲机构在区内融资，令亚洲债券发行的增长速度，较与全球债券发行增长快4倍，而香港是当中的先行者，并发挥「超级联系人」角色，投资者常在香港债市平台物色亚洲区投资机会。

对于数码债券发展，艾桥智指出，其80%客户认为数码金融在5年后将大行其道，但一半客户仍不熟悉其运作，汇丰将继续推进相关发展。温拓思亦指，数码货币的发展将不可逆转，渣打正加强发展数码货币与法定货币的转换，目前市占率达20%，仅次于两家加密货币商。

财库局指，「HAU」代码的H代表香港，Au是元素周期表内黄金的代号。

