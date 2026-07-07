黄金中央清算系统｜汇丰已促成首批交易 廖宜建：港可成区域黄金清算枢纽

香港黄金中央清算及结算系统今日首日试运，汇丰表示，已为多家企业和机构客户促成首批交易，并协助完成覆盖整个交易生命周期的各项活动，同日亦通过 「实物联通」完成首笔交易。

汇丰表示，欢迎香港黄金中央清算及结算系统正式开展试营运，以及一系列同步推出的配套措施，包括与上海黄金交易所首阶段的「实物联通」（Delivery Connect）。

便利客户「一条龙」服务

该行表示，作为香港贵金属中央结算系统有限公司(HKPMCC)首批直接参与者之一，汇丰全力支持这项战略性举措，便利客户能够「一条龙」完成交易、清算，以至交易后的相关服务，将继续助力香港黄金及贵金属生态圈的持续发展。

汇丰亚洲及中东地区联席行政总裁廖宜建，欢迎黄金中央清算及结算系统和「实物联通」的试点双双启动，将持续提升香港作为领先国际金融中心和离岸人民币中心的地位，并促进区域黄金生态圈的进一步融合。

担当全球投资者门户

他又指，香港拥有世界级的金融基础设施、成熟稳健的银行体系，以及与内地资本市场的深度互联互通。香港具备成为区域黄金清算枢纽的优越条件，可以担当全球投资者的门户。对于与亚洲联系紧密、希望实现地域多元化，并享有近水楼台优势的市场参与者来说，今天公布的新措施更为重要。

从市场参与者角度看，中央清算通过标准化抵押品要求、稳健的违约处置机制，以及精简的流程，有助于加强交易透明度和风险管理水平。「实物联通」亦可拓宽市场准入，并提升黄金投资者的营运效率。