黄金中央清算系统｜中银香港协助多行交易及结算 顺利办理实物黄金入库

香港黄金中央清算系统今日启动试营运，中银香港表示作为系统的结算机构，成功协助香港黄金中央清算系统的直接参与者，即港金结算董事会成员的多家银行完成首日系统结算操作；作为指定仓库，顺利为多家直接参与者办理实物黄金入库。同时，中银香港以直接参与者的身份，协助数十家间接参与者完成黄金交易及结算，客户涵盖贵金属全产业链龙头企业、商业银行、非银行金融机构。

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完成首阶段「实物联通」

中银香港又表示，积极配合财经事务及库务局与上金所早前签署的合作协议，今日协助多家港金结算直接参与者及上金所国际板会员，顺利完成首阶段「实物联通」首日操作，让参与者可在同一实体仓储设施内，将其符合标准的实物黄金库存在两个指定仓库之间快速调拨。

该行又开展了多笔跨市场双向交易，达成业务场景的全面覆盖。此外，国际知名贵金属精炼商瑞士MKS PAMP SA通过本行顺利完成实物黄金于两个指定仓库的出入库交割。

亚洲贵金属市场结算立新标杆

中银香港副董事长兼总裁孙煜表示，此次系统上线对全球市场参与者具深远意义，在结算方面，系统采用符合国际市场惯例的未分配账户模式，大幅提升结算及仓储效率，降低交易、物流与保险成本，吸引更多机构参与香港黄金市场；配合全自动化结算平台与指定仓库的实物黄金实时、精准对接，提升交易安全性及运作效率，为亚洲贵金属市场结算树立新标杆。

他又指在仓储方面，仓库作为主权信用级黄金仓储设施，是亚洲最大规模的自有、自建及自主运营的智能立体金库，有效强化资产安全与运营韧性。随著更多市场参与者在亚洲时段进行报价及交易，亚洲市场的黄金交易流动性将不断提升，有助进一步巩固香港作为国际黄金交易枢纽的地位。