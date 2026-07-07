债券通南向额度将扩大至8000亿 潘功胜：支持优质国企民企赴港上市及发债

中国人民银行行长潘功胜在论坛上表示，资本市场是一香港国际金融中心的核心基石，接下来人民银行将会协同香港政府从四个方向协同发力，推动和巩固香港市场发展。一深化金融市场互联互通，扩大「债券通」、南向通年度投资额度，由5000亿元至8000亿元人民币，并将南向通债券纳入回购支持范围，产品扩展至国债、及人民币债券相关品种，辐射澳门市场；支持更多优质国企和民企赴港上市和发债，拓展股票、债券、理财、利率互换等领域互联互通广度与深度，深化粤港澳大湾区金融，未来国家外汇储将继续提高在香港资产配置，为香港资本市场的发展注入更多的更大和贡献。

重点推动离岸人币国债期货上市

第二，支持香港发展多元化金融市场体系，重点推动离岸人民币国债期货上市（如即将推出的5年期品种），支持建设综合性金融交易平台，扩大人民币债券作为合格担保品在港交所、期权结算所等场景的适用范围，深化黄金市场发展或互联互通，人民银行将支持相关数据，推出更多以人民币计价结算的大宗商品期货和项目产品，支持港交所深化与金属交易所、境外交易所等的合作。

金管局人币业务资金安排升至5000亿

第三，香港是全球最大的人民币离岸市场接下来人行将会在既有8000亿元人民币常备货币互换安排基础上，进一步将香港金管局人民币业务资金安排规模由2000亿元提升至5000亿元人民币，延长使用期限，由现时的1年增至3年，优化操作灵活性。同时将持续完善跨境人民币结算方面的政策措施，加快扩展人民币的跨境交易，推动与印尼等国建立双边本币结算安排，深化内地和香港跨境支付系统互联互通等。第四，人行将会坚定维护香港金融稳定与安全，金融安全是香港国际金融中心长期繁荣发展的基石，相信在一国两制制度的努力保障下，香港国际金融中心的建设和发展将取得更大的成就，在欢迎全球各界人士投资香港，投资人民币资产，与国家共建香港金融市场，共享发展机遇。

相关文章：李家超宣布香港黄金清算系统今试运 建全面黄金交易生态系统 「让国际视香港为避风港」