香港黄金清算系统今开始试运 推8大配套措施 建全面黄金交易生态系统 李家超：让国际视香港为避风港

行政长官李家超公布，本港中央黄金清算系统今天（7日）正式试运，并已完成首个黄金交易结算，涉及多家银行及其客户，包括香港黄金交易矿业公司、冶炼商、珠宝商及其他投资者。现货金最新报4,135美元，跌0.71%。

李家超在今日举行的香港首届固定收益及货币峰会暨债券通论坛上表示，因应当前地缘政治危机及宏观经济情况，黄金是主要流动性及风险管理工具，本港中央黄金清算系统运作，有助建立香港全面的黄金交易生态系统，让国际基金及个人投资者视香港为避风港。

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港金结算公司成上金所国际会员

另外，上海黄金交易所公布，同意吸收香港贵金属中央结算系统有限公司（港金结算公司）成为上金所国际会员。

据外媒早前报道，为迎接新推出的黄金清算系统，多间参与银行已从海外进口大型金条。这些金条符合业界通行的「伦敦优良交割」(London Good Delivery)标准。香港推出黄金清算系统可望在亚洲黄金交易中心的竞争中取得领先优势，新加坡上月亦宣布，计划在年底前推出自己的清算机制。

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黄天祐：冀拓具全球竞争力、全面金融中心

证监会主席黄天祐致词时表示，香港有成为全球的金融枢纽的条件，证监会近期的财富管理报告显示，本港的资产管理规模（AUM）按年升20%，主要由非股票资金流入和固定收益市场的深化所致。

另外，在早前固定收益及货币市场路线图的支持下，香港已在扩大发行规模、拓宽投资者基础、发展具竞争力的市场、外汇期货，以及强化市场基础设施等方面取得良好进展。

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他又指，证监会最终目标，是将香港从一个顶级的发行中心，演变为一个由二级市场、关键投资平台和无可比拟的收益连通性所驱动的、具全球竞争力且全面的金融中心，而这对于巩固香港作为国家在「十五五」期间高质量对外开放中的独特定位，至关重要。

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采400金衡盎司规格 推8大配套措施

随著全新的香港黄金中央清算及结算系统正式开展试营运，政府同步推出8大配套措施，包括：

与上海黄金交易所推出首阶段「实物联通」 推出全新「HAU」价格代码 扩充仓储容量及提升精炼产能 丰富黄金投资产品 研究税务优惠 协调保险安排 增加强积金投资ETF的弹性 成立业界主导的行业协会

财经事务及库务局表示，香港黄金中央清算及结算系统内的黄金结余，以俗称「不记名」的未分配形式持有及结算，透过符合国际水平的混合持有方式实现参与者之间的高效结算。该系统设有中央帐簿，用以记录参与银行的结算活动、黄金转帐及结余，并无缝对接指定仓库，以便利及记录实物黄金存取。而合资格用作结算的黄金须为符合国际标准，约400金衡盎司的金条。

当局指，系统的交易、清算及结算工作已经投入服务，由政府全资拥有的香港贵金属中央结算系统有限公司（港金结算公司）督导。当局续指，首批黄金已成功存入指定仓库，首批交易及结算活动亦已完成，是次试营运获主要市场参与者大力支持，包括银行及金融机构、金矿公司、精炼商、珠宝商和机构参与者。

财库局指出，港金结算公司会持续密切监察系统的试营运情况，系统也将连结即时支付结算系统，以实现「货银对付」结算，达致黄金交易及实物交收无缝连接，进一步降低结算风险并提升整体运作效率。

另一方面，政府同步推出多项配套措施，启动联同上金所推出首阶段「实物联通」，港金结算公司已申请成为上金所国际会员，并开设实物黄金帐户，市场参与者透过双向划转 ，可分别参与沪港两地市场。三家银行参与了首阶段「实物联通」，其双向划转今日已经完成。

至于全新的「HAU」价格代码今日（7日）推出，以展示香港市场特定的参考价格。有关代码与彭博合作开发，在价格发现、流动性及参与整体交易方面，将为国际银行、对冲基金、精炼商、企业及主权机构提供更高便利性及参考价值，尤其是活跃于亚洲交易时段的参与者。彭博及伦交所集团平台现已提供该代码供市场作参考。

当局又指出，积金局将优化黄金ETF的审批机制，以促进强积金投资于有关资产类别；此外政府今年第四季会向立法会提交相关修例草案，建议优化强积金基金的投资规例，包括放宽基金结构限制。

财库局又指，正继续推动扩充仓储容量及提升精炼产能；政府亦正研究为在香港进行黄金交易及结算的合资格机构提供税务优惠。市场机构方面，港交所已重启其美元黄金期货合约，并正探索开发全新的人民币黄金期货合约，上金所将为该合约提供实物交割支援；保监局亦将于本月内推出专门的贵重物品保险热线，支援市场参与者联系相关保险公司。