李家超宣布香港黄金清算系统今试运 建立全面黄金交易生态系统

行政长官李家超公布，本港中央黄金清算系统今天（7日）正式试运，并已完成首个黄金交易结算，涉及多家银行及其客户，包括香港黄金交易矿业公司、冶炼商、珠宝商及其他投资者。

李家超指，因应当前地缘政治危机及宏观经济情况，黄金是主要流动性及风险管理工具，本港中央黄金清算系统运作，有助建立香港全面的黄金交易生态系统，让国际基金及个人投资者视香港为避风港。

另外，上海黄金交易所公布，同意吸收香港贵金属中央结算系统有限公司（港金结算公司）成为上金所国际会员。

黄天祐：冀拓具全球竞争力、全面金融中心

香港首届固定收益及货币峰会暨债券通论坛今日（7日）举行，证监会主席黄天祐致词时表示，香港有成为全球的金融枢纽的条件，证监会近期的财富管理报告显示，本港的资产管理规模（AUM)按年升20%，主要由非股票资金流入和固定收益市场的深化所致，另外在早前固定收益及货币市场路线图的支持下，香港已在扩大发行规模、拓宽投资者基础、发展具竞争力的市场、外汇期货，以及强化市场基础设施等方面取得良好进展。

他又指，证监会最终目标，是将香港从一个顶级的发行中心，演变为一个由二级市场、关键投资平台和无可比拟的收益连通性所驱动的、具全球竞争力且全面的金融中心，而这对于巩固香港作为国家在「十五五」期间高质量对外开放中的独特定位，至关重要。