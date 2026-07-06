中石油经研院指霍峡封锁重构石油供求格局 今年从供应过剩转向短缺

中国石油集团经济技术研究院首席经济学家戴家权指出，霍尔木兹海峡早前封锁，对全球石油市场供求造成重大冲击，并重构了格局，今年全球石油市场将由供应过剩转向供应短缺。

中国能源需求料2035年见顶 石油需求提前达峰

戴家权预计，全球天然气需求将在2040至2045年间达到5万亿立方米，人工智能（AI）正推动燃气发电进入强劲增长新阶段，北美和中东将成为全球天然气增产主要来源。他又预计，至2035年中国「一次能源需求」（PER）将达50亿吨标准石油峰值，较2025年增长约20%，至2060年仍维持45亿吨标准石油以上。

中国石油亚太（香港）副总经理张长宝则预测，全球石油需求将于2030年前后见顶，中国需求预计在「十五五」期间达到顶峰。他表示，去年全球石油需求达每日1.036亿桶，油市由大致平衡转为供应过剩，主因石油输出国组织及盟友（OPEC+）政策转向市场份额竞争；天然气市场同样趋向供应宽松，美国油气产业则受惠于中东危机，出口量显著增长。

中石油经研院院长陆如泉表示，全球能源格局经历深刻调整，行业面临全球治理碎片化、资源争夺及技术壁垒等挑战，加强产业链韧性至关重要。

能源成中美合作机遇之一

香港大学当代中国与世界研究中心主任、政治与公共行政学系教授李成认为，美国总统特朗普5月访华为中美关系带来战略稳定，防止关系继续恶化，能源合作是重点。他指出，美国智库因资源及独立性受冲击、外国代理人法规收紧等影响，研究能力正在下降，为中国智库发展带来机遇。