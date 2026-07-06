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余伟文料人民币国际化新措施数周内出台 吁警惕不同股市调整

宏观经济
更新时间：08:29 2026-07-06 HKT
发布时间：08:29 2026-07-06 HKT

金管局总裁余伟文昨日在一个电台节目中表示，人民币国际化将会提速，亦是香港的主轴工作，预计未来数星期将会有更多关于人民币国际化及人民币债券市场的措施推出。他强调，国家「十五五」规划提出建设金融强国，香港作为全球最大的离岸人民币中心，可为国家建设强大货币作出贡献。他亦在节目中提醒需高度警惕不同股市可能出现调整，并表明对AI泡沫的担忧。

对本港银行是潜在商机

余伟文表示，推动人民币国际化并非一朝一夕之功，必须深耕细作，金管局与人民银行的本币互换与人民币资金安排额度，已由1,000亿元大幅提升至2,000亿元，香港作为枢纽，可以将人民币辐射至国际，而目前已至少辐射至12个国家和地区，中东及东盟亦已开始使用人民币作贸易结算，对本港银行是潜在商机。

余伟文指，早前已向银行归纳出6个良好做法，协助支援人民币交易落地，令使用人民币如同使用美元一样方便，局方定期亦会向银行索取人民币业务数据，希望推动银行协助客户应用人民币。

他指，过往人民币与其他货币直接兑换时，兑换率偏高，局方早前与人行及印尼央行，合作推动「直兑」安排，如做法成功，日后可在马来西亚及中东等市场应用。

担忧「AI估值泡沫破裂」

余伟文表示，本港在巩固成为强大的国际金融中心方面，要继续提升在资产管理市场及财富管理等工作，并保持在金融科技等领域的领先地位。

谈及人工智能（AI），余伟文坦言，要高度警惕不同股市可能出现大调整，尤其担忧「AI估值泡沫破裂」与「地缘政治引发通胀、推高利率」两大风险产生叠加效应，呼吁市民在投资上必须谨慎行事，而金管局会继续做好监控及应变，以「厚底子」迎战市场波动。

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