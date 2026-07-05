韩国总统幕僚长称政府拟利用半导体繁荣 设立「未来应对基金」

韩国总统幕僚长Kang Hoon-sik周日（5日）在一个党政高层会议上表示，政府寻求利用半导体繁荣带来的税收盈余设立「未来应对基金」，预计于2027年初前完成税收征收，规模最高可达约100万亿韩元（约5,100亿港元），并呼吁执政党与政府各部门协力推进，以确保方案尽快落地。不过，韩国政府目前尚未披露基金具体规模上限、管理架构及资金拨付机制等细节。

重点投向三大方向

据韩媒报道，基金将重点投向三大方向，包括打造经济增长引擎、缓解K型两极分化，以及为20至30岁年轻群体提供住房、创业与就业支持。

同时，「未来应对基金」的设立亦与李在明政府的整体战略布局紧密相连，而今次党政高层会议的核心议题正是李在明于6月29日在青瓦台宣布的三大核心项目——半导体、AI数据中心及物理AI。Kang Hoon-sik将上述三大项目定性为「决定韩国未来20至30年走向的新增长引擎设计」，并将其视为政府执政第二年兑现施政承诺、为民众创造实质成果的历史性起点。他表示，「未来应对基金」的建立将为打造「不可替代的韩国」这一施政目标奠定基础。

不过，韩国政府内外对于有关税收用途已出现明显分歧。据悉，青瓦台内部曾提及以「国民红利」形式向民众发放，亦有部分经济领域人士主张用于偿还国家债务。至于Kang Hoon-sik则强调，在决定韩国未来走向的关键节点，「不能将半导体繁荣等因素带来的额外税收白白挥霍」，言辞间对直接派发现金或单纯用于还债方案持保留态度。