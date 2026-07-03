据报香港黄金清算结算系统下周推出 财库局：清算系统筹备工作已进最后阶段

据本地传媒引述消息报道，香港黄金清算结算系统将于下周推出，预计下周二将透过新系统完成首笔黄金结算。

财经事务及库务局回应本报查询时表示，政府正加速在香港建立国际黄金交易市场，包括建立香港黄金中央清算系统，为国际标准黄金交易提供高效可信的清算服务。由特区政府全资拥有的香港贵金属中央结算系统有限公司一直与市场紧密合作，制订清算系统的框架及规则。清算系统的筹备工作已进入最后阶段，目标是在今年内开展试营运，以确保清算系统的服务具吸引力和运作稳定。进一步详情将于稍后公布。

传大批金条运抵本港

《南华早报》引述消息人士指，近期有大量黄金离开英国伦敦、美国和欧洲，大型金条已被运往亚洲，以迎接这一新系统的启动。

彭博上月下旬报道，本港将于7月推出黄金清算系统，至少有11间参与银行中，4间正在进口大型金条。该报道引述知情人士指，一些清算银行要求交易商，将400盎斯金条运入香港，这些金条符合业界通行的「伦敦优良交割」(London Good Delivery)标准。

400盎斯金条通常由银行及主权机构在全球最大黄金交易中心伦敦进行交易，但在亚洲市场较少见，因亚洲市场主要由更小的公斤金条主导。

随著香港推出黄金清算系统，有望在亚洲黄金交易中心的竞争中取得领先优势。新加坡上月亦宣布，计划在年底前推出自己的清算机制。