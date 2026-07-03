据报香港黄金清算结算系统下周推出

据本地传媒引述消息报道，香港黄金清算结算系统将于下周推出，预计下周二将透过新系统完成首笔黄金结算。

《南华早报》引述消息人士指，近期有大量黄金离开英国伦敦、美国和欧洲，大型金条已被运往亚洲，以迎接这一新系统的启动。

传大批金条运抵本港

彭博上月下旬报道，本港将于7月推出黄金清算系统，至少有11间参与银行中，4间正在进口大型金条。该报道引述知情人士指，一些清算银行要求交易商，将400盎斯金条运入香港，这些金条符合业界通行的「伦敦优良交割」(London Good Delivery)标准。

400盎斯金条通常由银行及主权机构在全球最大黄金交易中心伦敦进行交易，但在亚洲市场较少见，因亚洲市场主要由更小的公斤金条主导。

随著香港推出黄金清算系统，有望在亚洲黄金交易中心的竞争中取得领先优势。新加坡上月亦宣布，计划在年底前推出自己的清算机制。