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日本据报干预汇市前不再「出口术」 改用突击行动 严厉打击空头

宏观经济
更新时间：17:32 2026-07-02 HKT
发布时间：17:32 2026-07-02 HKT

据路透引述消息指出，日本官员正摒弃以往提前透露干预风险的习惯，改为发出更有针对性的信号，以打击投机者，并提高沽空日圆的成本。消息传出后，日圆汇价持续向上，其中兑美元曾见160.9高位，暂报161.08；每百日圆兑港元则暂报约4.87算，升约0.9%。

避免提及任何汇率「底线」

报道指出，日本财务省将有别于过往干预前惯用「出口术」警告，而是可能会突然入市行动，扫除投机性日圆仓位。官员们亦会避免提及任何会触发行动的具体汇率「底线」。消息人士表示，这种转变反映财务省采取更激进的策略，并让交易员更难以捉摸。

不过，这将会增加意外干预的风险，而且更多取决于投机性日圆短仓累积所驱动，而非汇率突破大众普遍认可的阈值。另有消息指出，财务省的手法，加上日本央行持续的鹰派言论，显示双方正协同行动遏止日圆空头。

盼美就业数据令加息预期降温

报道提到，尽管日圆在周二跌至新低，但财务大臣片山皐月仍避免发表更激烈言论，仅重申日本随时准备「适当应对」汇率变动。政府内部人员期望，周四公布的美国就业数据能令市场对联储局提前加息的预期降温。这反过来或能减慢美元近日升势，并有助扭转日圆跌势。

此外，另一个关键考量因素是日本七国集团（G7）伙伴国的立场，尤其是美国的支持，而日圆缓慢且持续的贬值令市场质疑美国当局会否再次认可当局的干预行动。美国财长贝森特（Scott Bessent）早前已暗示日本央行需进一步加息，但对是次的干预行动保持缄默。

目前日本央行的政策利率为1厘，远低于联储局的3.50厘至3.75厘，因此庞大息差鼓励了抛售日圆，而联储局官员的鹰派言论亦提振了美元。在此背景下，市场预期日本央行官员将重申，若经济情势需要，将承诺进一步加息。

相关文章：日圆续创近40年低 兑港元曾跌穿4.82 专家：市场正测试下一心理关口

 

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