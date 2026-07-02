本港去年管理资产总值升两成至42万亿元 创新高 资金流入增2倍

证监会公布《2025年资产及财富管理活动调查》显示，截至去年底本港的管理资产总值按年上升20%至42.2万亿元，创历史新高，超越2021年录得的35.5万亿元先前高位。证监会表示，创纪录的部分增长动力来自于净资金流入，资金流入规模按年急涨1.93倍至2.1万亿元，已连续第三年录得上升，该情况显示香港作为领先的全球资产及财富管理枢纽于2025年表现出色。

机构投资者为主要资金来源 机构和企业投资者的占比高

《报告》指出，在各大板块中，资产管理及基金顾问业务的管理资产按年上升19%至31万亿元，而私人银行及私人财富管理业务的管理资产更按年大升24%至12.9万亿元。本港的资产及财富管理业继续受惠于国际化及机构主导的投资者结构，其中来自中国内地及香港以外的投资者近年一直占管理资产总值的54%以上；在资产管理及基金顾问业务以及私人银行及私人财 富管理业务的管理资产中，机构和企业投资者的占比分别达到70%及68%。

基金管理规模亦增 升势蔓延至今年

在香港注册成立的证监会认可基金亦录得稳健增长，截至2025年底，资产净值上升38%至2.3万亿元，同时该升势亦延续至2026年，截至5月底的该资产净值按年进一步攀升13%至2.6万亿元。该等基金的净资金流入于2025年增加超过一倍至3570亿元，其后于2026年首五个月更达到1180亿元。

管理实行多元化投资 56%投资于内地及香港以外市场

2025年，香港资产管理人将其管理资产的56%投资于内地及香港以外的市场，而其债券投资的管理资产则连续第二年录得双位数的升幅。过去五年，非股票投资的比例上升7个百分点至58%。证监会表示，这彰显本港的资产管理人以多元化策略应对瞬息万变的全球市况，同时反映香港的固定收益及货币市场日益壮大。

《报告》其他数据显示，本港的资产管理及基金顾问业务板块于2025年的净资金流入飙升330%至1.38万亿元；受惠于净资金流入跃升80%，香港的内地相关机构的资产及财富管理业务管理资产总值按年增加28%至3.9万亿元， 表现优于行业整体管理资产的增长；获注册的开放式基金型公司数目按年上升43%；在香港获发牌进行资产管理（9号牌）的机构数目按年增加7%至2,358家，而获发牌进行第9类受规管活动的人数则增长5%至15,747人，反映行业持续扩张。

证监会：展现强劲韧力 为去年全球最大跨境财富管理中心

证监会投资产品部执行董事吴家俐表示，作为领先的资产及财富管理枢纽，香港于2025年充分展现在全球挑战下的强劲韧性，以及日益增强的影响力，展望未来，证监会将继续致力优化监管措施，以提升香港作为顶级国际金融中心及领先离岸人民币枢纽的竞争力。

另外，证监会的调查结果与波士顿咨询公司（BCG）发布的《2026年全球财富报告》相吻合。该报告指出，香港以2.9万亿美元的跨境财富总值，位列2025年全球最大跨境财富管理中心。



