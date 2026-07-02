金管局积极与业界和内地磋商 拓展人民币跨境应用场景

金管局总裁余伟文发表新一期《汇思》表示，了解到企业使用人民币面临的挑战，已积极与业界和内地政策部门磋商，探讨可行解决办法。多家银行亦根据经验分享成功案例，介绍人民币结算与投融资方案如何协助企业降低成本、提升效率、增强资金管理灵活性。此外，金管局副总裁陈维民指出，过去1、2年内地国际贸易以人民币结算的占比已回升至约30%；点心债发行规模连续2年每年都超过1万亿元（人民币，下同）；截至去年人民币贷款按年增长29%至9,350亿元，主要受惠人民币利率低企及人民币汇率趋升。

人民币贷存比率接近100%

他指出，由于本港人民币存款增速不及贷款增速，以致人民币贷存比率高达接近100%，因此去年推出人民币业务资金安排，并于今年2月作出优化，并将总额度提升至2,000亿元，现时参与银行名单已扩大至40家，至今有关人民币资金使用已辐射到11个国家。他续指，金管局有就人民币业务资金安排的实质运用，根据市场经验看有否进一步优化的空间，与内地监管机构沟通，如资金用途、贷款年期。助理总裁何汉杰补充，现时2,000亿元总额度尚未用罄，该局亦会预留部分额度。

余伟文在《汇思》提到，与金融市场不同，实体经济的难点在于：企业使用其他国际货币有其惯性，营运与会计等内部系统有一套沿用已久的实务操作流程，未必能支援人民币交易，以致转型动力相对不足；部分企业对银行提供的人民币产品认识有限，亦未深入分析成本效益。

当局归纳出6个良好做法

针对有关难点，当局整理和分析了这些成功整理，归纳出6个良好做法，包括提供度身定做的人民币产品与服务，更全面回应个别客户需求；充分发挥香港的人民币业务优势和制度优势，主动服务客户；优化银行内部架构，调整绩效激励机制，支持人民币业务发展；加强银行集团内部跨境合作，发挥全球网络优势；把握中资企业「走出去」的新机遇；以及加强市场宣传与推广，提升企业认知与应用意愿。

4个成功案例支援跨境营运

此外，当局以四个成功案例，介绍人民币方案如何实际支援企业的跨境营运。

案例一：能源企业W——跨区域、全流程人民币资金管理

企业W业务遍及东南亚、中东、澳洲与北美，资金往来频繁复杂，传统结算模式效率低、成本高。银行A突破「一笔一结」思维，主动为企业W设计跨产品、跨地区、全流程的人民币解决方案，包括将内地本外币一体化资金池政策安排，与香港本地的人民币资金池相结合，利用企业W设于香港的财资中心作为资金调拨枢纽，集中管理全球约100家成员公司的本外币资金收付。此外，企业W亦透过银行A取得人民币融资，支援全球营运，并以人民币信用证完成与内地及东南亚供应商的贸易结算。

案例二：工业原料企业X——从外币到人民币的策略转型

企业X为香港上市公司，业务覆盖逾150个国家和地区，内地设有多个生产基地。银行B针对企业X的营运与财务架构进行深入分析，量化使用人民币的实际好处，包括降低融资成本、减少汇兑损失和管理汇率波动风险等。基于这些分析，企业X决定逐步转用人民币进行融资，后来更进一步将集团财务报表的货币单位改为人民币，提升财务透明度以及与企业发展策略的一致性。

案例三：跨国企业Y——以香港为全球离岸人民币资金枢纽

企业Y总部位于欧洲，营运遍及全球。银行C长期向企业Y推广香港作为国际金融中心的独特优势，包括有利的营商环境、稳健的支付清算体系，以及营业时间与内地同步，便于跨区协作等。基于企业实际需求，银行C协助企业Y逐步将全球人民币资金池及相关外汇业务整合至香港，从而提升效率、降低风险，并加强资金流的可见度与调拨灵活性。

案例四：创新电器企业Z——以人民币支援新兴市场贸易

企业Z业务涵盖多个新兴市场，与南美客户有贸易往来。银行D发挥其全球网络优势，深化集团内部跨境协作，主动联络海外分支机构，为企业Z安排人民币信用证，顺利完成与南美客户贸易结算。同时，结合人民币出口融资，协助企业Z加快资金回笼，降低收款风险。

银行积极推各类方案 有助转型

余伟文指出，类似成功案例还有很多，反映企业对使用人民币的需求正持续增长，背后关键在于银行积极推出各类方案，包括激励与优惠措施，提升人民币在实际场景中的可用性与吸引力；尤其在跨境人民币法规、同业实践经验与财务流程优化方面，银行提供即时、实用建议，能极大地增强企业信心，使转型过程更稳健、更顺畅。

针对人民币与区内其他货币之间的直接兑换难题，当局正积极与区内其他中央银行机构探讨解决方案。上月金管局与印尼央行、中国人民银行签署《合作备忘录》，共同推动离岸人民币及印尼盾在跨境贸易与投融资等活动中的便捷高效使用，并争取相关交易安排于今年内投入运作。

下周办货币峰会暨债券通论坛

另一方面，金管局预告7月7日（下周二）将与香港证监会、港交所、债券通公司等联合举办香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛，汇聚政策制定者、监管机构及金融领袖，共同探讨香港固定收益及货币市场以及中国债券市场的机遇和未来发展。

