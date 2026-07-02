沃什重申不提供前瞻指引 称通胀风险已减弱 判断AI热潮引发通胀为时过早

联储局主席沃什（Kevin Warsh）周三（1日）在欧洲央行中央银行论坛上重申，不会就即将到来的利率政策提供「前瞻性指引」，表明联储局将开辟新路线，希望在四周后的政策决策「能有一场良性内部辩论」；不过，他直言通胀预期近几周已有所下降。受消息影响，两年期美国国债孳息率曾跌至4.172厘低位；美元指数亦回落至101.34水平。

未提及具体关注通胀指标

据彭博报道，沃什表示近四周通胀预期出现下降，通胀风险也已减弱，并重申将通胀率拉回美国央行2%目标的决心，但具体策略、方针及其他细节有待后续决定，同时亦并未提及他所关注的通胀指标。

报道提到，联储局偏好的PCE物价指数按年升4.1%，剔除食品和能源的核心PCE则上涨3.4%，但随着美伊展开谈判，近几周能源及汽油价格已大幅下跌。

虽然美国总统特朗普多次呼吁大幅减息，但沃什强调，联储局将在制定货币政策上保持独立，同时重申不会就即将到来的利率政策提供「前瞻性指引」。

上月半数官员预期今年加息

虽然联储局官员上月维持利率不变，但根据联储局基准利率预测显示，18位官员中半数预期今年会加息，但沃什本人拒绝给予预测。市场目前预期，年底前至少会有一次25个基点的加息。

与此同时，沃什在6月宣布成立5个工作小组，其中一个将负责检讨沟通策略，其他小组则负责资产负债表、数据运用、生产力与就业，及央行的通胀框架，下周很可能会有小组的成员名单，包括外部专家及美国以外人士。

资产负债表变动会「公开讨论」

被问及联储局资产负债表时，沃什表示，他过去倾向于规模较小的资产负债表「已不是秘密」，并指目前规模为6.7万亿美元，表示未来任何变动都将由FOMC决定，会经过充分的公开讨论。他又表示，要将资产负债表规模降至适当水平需要超过18周的时间。

谈及AI，沃什表示，要判断当前的投资热潮是否引发广泛通胀仍为时过早，并认为AI将带动供给面繁荣，进而提高生产力，对经济的影响则会在未来几个月变得更加明朗。他提到，虽然企业调查可能说「没甚么大不了」，但推测6个月后调查结果将截然相反，「我们正处于这场革命的第一或第二局」。