金价次季大跌14%后 暂守4000美元关 后市留意美周四公布非农数据

国际金价第二季按季下跌14%，为2013年以来跌幅最大的季度，最终收报4,007.36美元；若以上半年计，金价亦累跌逾7%。踏入7月份后，金价昨日微升0.6%后，今早再升逾0.5%，暂报4,054美元，续企于4,000美元关口之上；不过，有分析认为黄金沽压仍大，一旦失守3,880美元支持位，将会进一步下沉。

一旦失守3880美元恐再跌

独立外汇及商品分析师卢楚仁表示，金价弱势主要由于美国加息升温，同时不排除有机构投资者及一些国家沽金。他又指，即使美元转弱，金价可望跌势喘定或轻微回升，但难望大幅反弹，始终黄金沽压仍明显，除非美国联储局新任主席沃什发表偏鸽言论，以及美国周四公布的非农就业数据不佳，金价才有显著反弹的机会。

他坦言，目前形势较为不利金价，只要金价回升到4,045至4,080美元水位，或再涌现沽盘，并要留意3,880美元这个支持位，一旦失守，金价将进一步下试3,700至3,800美元。