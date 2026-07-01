日圆续创近40年低 兑港元曾跌穿4.82 专家：市场正测试下一心理关口

日圆持续弱势，兑美元曾低见162.84，续创近40年新低；每百日圆兑港元最低报4.817。有日本外汇官员表示，早前为支持日圆所进行的外汇干预是成功的，又称获部分美国官员表示支持。

下试164或更弱时或出手

对于近期日圆积弱，上商财资业务处研究部主管林俊泓向《星岛》表示，主要受三大因素影响，包括日本资金外流炒美股；外国投资者投资日本市场见大幅累升后，遂先沽日圆对冲外汇风险，以及市场对日本首相高市早苗的财政政策缺乏信心，担心其发债计划进一步扩大。他指市场正在测试日圆下一个心理关口，并观望日央行何时出手干预。他估计当日圆兑美元下试164或更弱水平时，日央行或会趁日本假期作出干预，并有机会本月出手。

独立外汇及商品分析师卢楚仁则认为，日圆弱势持续，除了受日本基本面因素影响外，套息交易猖獗也加重日圆沽压，加上市场炒美国加息，刺激美元转强，相反日本刚加息后应有一段时间不会再有加息行动，同时日央行此前的干预行动成效不大，都令日圆弱势难扭转。他相信日央行再度干预只为减慢日圆跌势，料日圆于165有支持。

官员称上次干预具有意义

日本财务省负责国际事务的副大臣三村淳周三接受彭博访问，谈到当局早前为支持日圆所进行的外汇干预，他说：「从随后的市场走势来看，我认为这显然具有意义，我不知道美国曾发表过任何反对我们做法的评论，相反，他们还发表了一些表示支持的言论。」三村淳强调了他与美国有频繁沟通，他说，「通过电话和电子邮件，我与华盛顿同行的联系之频繁远远超出大多数人的想像。」

日本当局于4月30日、日圆接近161关口介入市场，截至5月27日的一个月内，投入破纪录的11.73万亿日圆来支撑日圆汇率。日圆在该次干预后最初上升至155左右，但随后逐步回吐了这些升幅，即使日本央行于6月16日上调基准利率至31年来最高水平后，日圆仍保持弱势。

