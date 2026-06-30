5月新申请按揭贷款个案升12.8% 再破1万宗

本港楼市交投增加，带动按揭宗数再度升穿1万宗。金管局公布，5月份新申请住宅按揭贷款个案按月增加12.8%，至10,767宗，创逾3年新高。

5月新批按揭贷款额按月增一成

5月份新批出的按揭贷款额按月增加10.1%，至402亿元，亦创3年新高。当中，涉及一手市场交易所批出的贷款增加9.4%，至117亿元；涉及二手市场交易所批出的贷款增加9.1%，至238亿元。至于涉及转按交易所批出的贷款，则增加17.7%，至47亿元。

5月份新取用按揭贷款额按月增加4.3%，至236亿元。

按揭贷款拖欠比率仍维持于低水平

以港元拆息作为定价参考的新批按揭贷款所占比例，由4月份的77.8%下降至5月份的73.8%。以最优惠贷款利率作为定价的新批按揭贷款所占比例，由4月份的1.3%下降至5月份的1.2%。

5月份未偿还按揭贷款总额按月增加0.4%，至19,469亿元。

按揭贷款拖欠比率为0.11%，仍维持于低水平，经重组贷款比率维持于接近0%。