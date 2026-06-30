5月份本港银行存款总额升2.3% 首破20万亿元

本港银行存款持续增加，且首破20万亿元。金管局公布，今年5月份本港银行的存款总额按月再升2.3%，至20.37万亿元，其中港元存款及外币存款分别上升1.2%及3.2%，主要反映企业资金流动。由年初截至5月底计，存款总额及港元存款分别上升4.8%及4.4%。

香港人民币存款连续上升5个月

香港人民币存款方面，5月份进一步上升5.3%至11,347亿元人民币，连续上升5个月，主要反映企业资金流动。跨境贸易结算的人民币汇款总额于5月份为11,296亿元人民币，较4月份减少850亿元人民币。

港元贷存比率较上月下跌

5月份贷款与垫款总额上升1.4%，由年初截至5月底计上升 5.0%。其中在香港使用的贷款（包括贸易融资）及香港境外使用的贷款在当月均上升1.4%。由于港元存款的升幅较港元贷款的升幅大，港元贷存比率由4月底的71.6%，进一步下跌至5月底的71.0%。

5月份港元货币供应量M2及M3按月均升1.1%，按年分别上升1.1%及1.0%。货币供应量总额M2及M3于5月份按月均升2.4%，按年分别上升9.9%及9.8%。