汇丰忧美元爆炸性上涨 或成下半年最大「痛苦交易」

汇丰表示，美元大幅上涨可能会成为下半年最大的「痛苦交易」之一。彭博引述汇丰报告指出，该行预计美元将在2027年上半年逐渐走强，并警告一旦美国联储局示意准备的收紧政策力度较市场预期大，以及地缘政治紧张局势若再升温，美元可能会出现「爆炸性」升势。

自联储局6月议息后，风险有所增加，当时政策制定者一直专注于通胀，几乎没有提供前瞻性指导。 这将市场的注意力重新推回利率差异上，并帮助美元在过去两周里对每个主要货币走强。

报告指，美元走强将是痛苦的，但认为外汇市场的「痛苦交易」更多实现于美元强势的爆发期。

另一痛苦交易是美债市场逆转

汇丰在报告中指出，另一痛苦交易是美国国债市场逆转。今年初，由于联储局似乎会继续减息，故投资者预计美债孳息率曲线将会变得陡斜，但美国通胀持续、劳动市场坚韧，以及联储局转为更鹰派，令孳息率曲线变得平坦。其中今年来两年期国债的孳息率已上升了逾60个基点，而10年期国债孳息率则升了约20个基点。

汇丰警告，倘若经济疲软至足以迫使联储局走向松宽政策，继而触发孳息率曲线再次陡峭化，那么一些押注孳息率曲线趋平的仓口可能会迅速失败。该行指，尽管目前对孳息率曲线趋平策略的建仓，未必如年初对孳息率曲线趋陡策略那么多，但认为孳息率曲线趋陡现在对市场而言将是一项痛苦的交易。