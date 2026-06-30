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内地据报劝阻企业境外发高息债 遏制逾千亿美元地方债风险

宏观经济
更新时间：12:49 2026-06-30 HKT
发布时间：12:49 2026-06-30 HKT

据彭博引述消息报道，中国政府正劝阻企业在境外以较高利率融资，以遏制地方借款人承担逾1,000亿美元的离岸债务风险。

特别针对地方政府融资平台

报道引述知情人士指出，国家发改委近几周已要求部分中国银行，避免承销任何票面利率超过4厘的离岸人民币债券及利率超过5厘的美元债券，旨在降低高成本融资和过度债务融资，特别针对地方政府融资平台（LGFV）。

报道指出，此举为中国遏制LGFV过度负债的最新措施。LGFV是资产负债表外投资实体，协助中国各城镇筹集资金，用于地铁及自来水厂等建设。近年来，部分LGFV在非公开交易的固定收益投资产品上出现违约，加剧市场担忧，不过迄今为止，平台尚未在公开债券上发生违约。

面临710亿美元境外债到期

根据彭博数据显示，中国企业今年剩余时间将面临约710亿美元的境外债券到期，并面临监管审查力度加大，而明年到期债务高峰更将超过1,300亿美元，令再融资压力将进一步加剧。数据又显示，单计LGFV就有约1,170亿美元的未偿离岸债券 。

知情人士表示，部分LGFV的境外债券发行配额（用于再融资境外债务）已被削减，部分削减幅度在10%至20%之间。

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