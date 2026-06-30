日圆跌至近40年新低 每百兑港元曾见4.82算 市场关注央行出手干预

日本于世界杯出局之际，日圆贬值压力亦持续加剧，美元兑日圆升穿162关口，创1986年以来近40年新低。据彭博报道，日圆隔晚在纽约交易时段曾跌至每美元161.98日圆，跌穿2024年7月日本当局入市撑汇时触及的161.95水平；周二东京早段跌势延续，目前报每美元162.12日圆。同时，每百日圆兑港元亦曾低见4.82算，创52周新低，目前报4.83算。

加息未扭转日圆弱势

日圆弱势并未因日本央行加息而扭转，日本央行本月16日将基准利率上调至1厘，为1995年以来最高水平，但市场反应有限，主要因投资者仍预期美国联储局维持偏鹰立场。

由于日本利率仍远低于美国及其他主要经济体，投资者仍有诱因借入低息日圆，再投资于较高息资产，资金外流持续压低日圆。市场亦忧虑日本政府希望央行再进一步放缓加息步伐。

关注当局出手干预或口头警告

野村证券外汇策略师Yujiro Goto表示，市场今日焦点是日本当局会否真正入市干预，或至少发出更强烈口头警告。日本财相片山皋月早前曾表示，若外汇市场出现过度投机行为，当局准备采取「大胆行动」。

交易员将目光转向164至165

彭博策略师Mark Cranfield指出，美元兑日圆突破市场关注的1986年水平后，交易员或将目光转向164至165区间；若日圆贬值速度加快，市场将更强烈预期日本当局入市买入日圆。

事实上，日本近年曾多次入市撑日圆，包括2022年及2024年。此外，日本政府去年4月底至5月底曾动用11.73万亿日圆干预汇市。

报道提到，日圆贬值对日本经济影响两极。一方面，弱日圆推高出口商的利润，亦推动日本股市创历史新高。以丰田为例，公司估算每贬值1日圆，营业利润可增加约500亿日圆。但另一方面，石油及天然气多以美元计价，日圆下跌将推高进口成本，令食品、电费及日常生活开支上升，进一步损害消费者权益，同时削弱对高市早苗政府的支持。