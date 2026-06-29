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银行业首季特定分类贷款比率回落至1.87% 创8季新低

宏观经济
更新时间：20:07 2026-06-29 HKT
发布时间：20:07 2026-06-29 HKT

反映本港银行业资产质素的特定分类贷款比率连升3季后终回落。据金管局发表新一期《专刊》中有关《银行业概况》的文章指出，今年首季末银行体系的特定分类贷款比率（又称不良贷款比率）由去年第4季末的2.01%下跌至1.87%，创8个季度新低。

文章提到，首季本港零售银行整体除税前经营溢利按年增加22.3%。盈利上升主要是由于持有作交易的投资收入、来自附属公司及联营公司的股息，以及收费及佣金收入均录得增长，但部分升幅被外汇及衍生工具业务收入减少所抵销。零售银行首季的净息差为1.53%，按年扩阔2个基点。

特定分类贷款比率去年第4季升穿2%

受累于本港商业房地产贷款质素转差，银行业的特定分类贷款比率于去年第4季升穿2%并创逾20年高位。不过，随著银行业的资产质素有所改善，今年首季特定分类贷款比率按季显著回落0.14个百分点至1.87%。期内，中国内地相关贷款的特定分类贷款比率亦由上一季的1.94%下降至1.79%。信用卡贷款及住宅按揭贷款的拖欠比率维持在低水平，分别为0.39%及0.13%。

银行业贷款总额在第1季增加3%。同期，整体贷存比率按季略升1个百分点至53.2%，港元贷存比率则跌0.6%至72.3%。银行业的贷存比率仍然偏低，反映贷款增长疲弱。

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