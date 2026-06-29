内地出境游明显重整 港澳短途客续高企 韩国明显受惠 日本急跌逾六成

内地出境游市场疫后复苏进入新阶段，旅客目的地选择明显出现重整。综合香港、澳门、日本、韩国及东南亚多地公布的入境数据可见，今年5至6月中国游客流向更趋分散，港澳短途客流保持高位，韩国明显受惠，泰国、马来西亚及越南等东南亚市场亦继续承接近程出境需求；不过，日本的中国客源则大幅下滑。

中国国家移民管理局数据显示，今年五一假期全国口岸出入境人次达1,127.9万，按年升3.5%；端午假期亦按年升12.9%至666.7万人次。虽然人流仍在增长，但五一口岸人次在2023至2025年已由626.5万升至1,089.6万，反映今年增速明显放慢。民航局数据亦显示，5月国际航线旅客量为642.6万人次，按年仅微升0.3%，与去年大致持平。

内地出境游市场疫后复苏进入新阶段，旅客目的地选择明显出现重整。

香港人流续升 为重要近程市场

在各目的地中，香港仍是内地旅客重要的近程市场。香港旅发局公布，今年5月访港旅客约446万人次，按年升9%；首5个月约2,300万人次，按年升14%，其中内地旅客达1,767万人次，按年升16%。单计5月，内地访港客流亦由2023年约228.8万人次，逐步升至今年348.6万，反映香港短途跨境市场基础稳固。

不过，访港人次增长不等于消费同步大升。内地旅客消费模式较疫前更理性，短途客、一日客及即日往返比例仍高，部分旅客更重视餐饮、打卡、演唱会及体验式消费，而非单纯购买高价商品。

日本中国客急挫 5月大跌六成

日本今年的中国客源明显受压。日本政府观光局（JNTO）数据显示，2026年5月中国访日旅客约31.3万人次，按年大跌60.4%；今年首五个月，中国访日旅客约171.74万人次，按年跌56.2%。相比2025年5月接近79万人次的中国访日规模，今年跌幅尤其明显。

过去日本一直是内地旅客热门东北亚目的地之一，今年赴日中国客明显回落，主要受中日关系气氛转趋审慎、旅游提醒及航班调整等因素影响，削弱部分旅客信心及改变出行选择。

韩国受惠 中国客成最大客源

韩国则成为今年受惠较明显的市场之一。韩国5月接待外国旅客约195万人次，按年升19.4%；今年首五个月外国旅客达872万人次，按年升21%。其中，中国内地旅客5月约56万人次，成为韩国最大客源市场。

韩国今年首季已见反弹，中国旅客约145万人次，按年升29%。加上航权在6月进一步扩容，有利增加往来便利度。韩国旅游产品集中于首尔购物、美妆医美、济州及釜山地区旅游，较能承接自由行及年轻客群。

东南亚续热 澳门短途需求稳

东南亚仍是内地旅客出境游主力。中国旅游平台「去哪儿」的五一酒店预订热度显示，泰国、韩国、马来西亚、香港、新加坡、越南、澳洲、印尼、澳门及意大利位列十大热门出境目的地。泰国最新公布数据显示，截至6月20日，中国旅客累计253.85万人次，仍为其第一大客源市场。

澳门方面，5月入境旅客348.8万人次，按年升3.4%；其中内地旅客254.18万人次，升4.2%，短途跨境需求稳定。

整体来看，短途、免签、交通便利、成本可控及安全感较高的目的地更受中国游客青睐；澳洲、意大利等长线目的地虽然入榜，但受签证、机票成本及假期长度限制，增速不及近程市场。

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