韩国公布晶片、物理AI及数据中心计划 拟斥800万亿韩元西南地区建晶片厂

韩国今日（29日）宣布晶片、物理AI及AI数据中心领域的「三大工程」计划，总统李在明表示必须尽快完成晶片生产建设，并需要在现有工厂场地以外，寻找新的投资地点，因为现有场地在水资源及其他基础设施方面己接近极限。受消息影响，韩股由跌转升，暂报8463点，升约0.66%；而今日较早时间最多曾跌逾3%。

三星和SK海力士各建2座晶片工厂

韩国官员表示，将在西南地区投入800万亿韩元（约4万亿港元），其中三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座晶片工厂；并预计未来15年在晶片领域投资至少30万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域，又预计在忠清地区的晶片封装集群投资达81万亿韩元。

此外，韩国预计在5年内将DRAM生产能力翻倍，并预计全球内存市场将在5年内增长4倍。

李在明又呼吁，全国扩大AI数据中心，并透过改善工业数据的收集和利用，建构更广泛的物理AI生态系统。韩国预计，将在建设AI数据中心方面投资约550万亿韩元。

未来10年或投资万亿韩元

早前有外媒报道指出，李在明于当地时间周一（29日）下午2点在青瓦台发表讲话，届时韩国产业通商部、科学技术信息通信部、气候能源环境部和国土交通部将公布三大工程的政策，而三星电子和SK海力士亦将发布企业投资计划。

另有业内观察人士预计，两大晶片制造商未来10年将投资超过1,000万亿韩元（约5.1万亿港元），其中可能包括在西南部湖南地区开发晶片产业集群的可能性。李在明更称，这项投资为「历史性成就」和一项可能改变韩国命运的政策举措。