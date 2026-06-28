Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韩国公布晶片、物理AI及数据中心计划 拟斥800万亿韩元西南地区建晶片厂

宏观经济
更新时间：13:48 2026-06-29 HKT
发布时间：17:29 2026-06-28 HKT

韩国今日（29日）宣布晶片、物理AI及AI数据中心领域的「三大工程」计划，总统李在明表示必须尽快完成晶片生产建设，并需要在现有工厂场地以外，寻找新的投资地点，因为现有场地在水资源及其他基础设施方面己接近极限。受消息影响，韩股由跌转升，暂报8463点，升约0.66%；而今日较早时间最多曾跌逾3%。

三星和SK海力士各建2座晶片工厂

韩国官员表示，将在西南地区投入800万亿韩元（约4万亿港元），其中三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座晶片工厂；并预计未来15年在晶片领域投资至少30万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域，又预计在忠清地区的晶片封装集群投资达81万亿韩元。

此外，韩国预计在5年内将DRAM生产能力翻倍，并预计全球内存市场将在5年内增长4倍。

李在明又呼吁，全国扩大AI数据中心，并透过改善工业数据的收集和利用，建构更广泛的物理AI生态系统。韩国预计，将在建设AI数据中心方面投资约550万亿韩元。

未来10年或投资万亿韩元

早前有外媒报道指出，李在明于当地时间周一（29日）下午2点在青瓦台发表讲话，届时韩国产业通商部、科学技术信息通信部、气候能源环境部和国土交通部将公布三大工程的政策，而三星电子和SK海力士亦将发布企业投资计划。

另有业内观察人士预计，两大晶片制造商未来10年将投资超过1,000万亿韩元（约5.1万亿港元），其中可能包括在西南部湖南地区开发晶片产业集群的可能性。李在明更称，这项投资为「历史性成就」和一项可能改变韩国命运的政策举措。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
7小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
5小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
17小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
23小时前
世界杯2026｜一文睇清32强至决赛32场赛事 开波时间及电视直播资料
足球世界
2026-06-28 13:41 HKT
01:29
何文田地盘挖泥机翻侧 堕铁通压毙一男工 另有一人受伤送院
突发
4小时前
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
世界杯2026︱南韩出局引公愤 主教练洪明甫收「死亡威胁」宣布辞职
即时国际
3小时前
九龙城小巴车祸｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
00:48
九龙城夺命小巴｜车Cam曝光 举伞途人避唔切遭从后硬撼 路牌被撞断飞出
突发
18小时前
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
港产口罩厂转卖鞋！全手工做潮款凉鞋爆红 负责人靠转型救亡：唔卖鞋已经保唔住间厂
生活百科
2026-06-28 10:00 HKT